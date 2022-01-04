James Webb Uzay Teleskobu’nun Güneş Kalkanı Açıldı

Geçtiğimiz hafta fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu’nun yolculuğunda, bugün önemli bir gelişme yaşandı. Teleskobun güneş kalkanları başarıyla açıldı.

NASA’nın uzaydaki yeni gözü James Webb Uzay Teleskobu, evrenin tarihini ortaya çıkarmak için araştırmalar yapmak üzere geçtiğimiz hafta fırlatıldı. Kalıcı konumuna ulaşması için 1 aylık, en iyi görüntülerin gelebilmesi için ise 6 aylık bir zamana ihtiyaç duyulan uzay teleskobunun yolculuğu başarılı bir şekilde devam ediyor.

Sorunsuz devam eden yolculukta bugün bir gelişme yaşandı. James Webb Uzay Teleskobu, sıcaklığı kontrol etmek için oldukça kritik olan güneş kalkanınlarını açmayı başardı.

Kalkanlar, teleskobu ve ekipmanlarını sıcaklardan koruyacak:

James Webb Uzay Teleskobu'nun görevdeyken araçlarının ısınmasını engellemek ve ekstra soğuk tutmak için kullanacağı güneş kalkanları sorunsuzca açıldı. Bu kalkan, uzay teleskobunun uzaydayken başarılı bir şekilde çalışması için son derece önemliydi. Güneş korumasının açılması, James Webb Uzay Teleskobu’nun çalışma prensiplerinin güvende olduğunu kanıtladı.

NASA’nın Goggard Uzay Uçuş Merkezi’nden bir proje yöneticisi Bill Ochs, güneş kalkanının başarıyla açılması üzerine ekibine “Hala yapacak çok işimiz var ama güneşliği açıp devreye sokmak gerçekten çok büyük görevdi. Sadece tüm ekibi tebrik etmek istiyorum.” dedi.

NASA’nın 25 yıllık çalışmalarının ardından hayata geçirilen yeni teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu’na bir alternatif ancak ondan oldukça fazla gelişmiş bir teknolojinin ürünü. Yeni nesil kamera sistemleri ve uzay teknolojileriyle donatılan teleskop; evrenin soğuk, uzak noktalarındaki bilinmezlikleri aydınlatmayı planlıyor. James Webb Uzay Teleskobu’nun temel görevlerini daha ayrıntılı öğrenmek isterseniz ilgili içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Ayrıca James Webb Uzay Teleskobu’nun yolculuğunu canlı olarak takip etmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.