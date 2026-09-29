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İnsanlığı Bir Gün Mars'a Taşıyacak Starship, İlk Kez Yörüngeye Çıktı! [Video]

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SpaceX, Starship'in bir fırlatma testini daha gerçekleştirdi. Roket, ilk kez yörüngeye çıkmayı başardı.

İnsanlığı Bir Gün Mars'a Taşıyacak Starship, İlk Kez Yörüngeye Çıktı! [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

SpaceX, uzay havacılık tarihinin en güçlü roketi olan Starship ile uzun süredir beklenen kritik bir eşiği daha geride bıraktı. İnsanlığı bir gün Mars’a taşıması beklenen araç, geçtiğimiz saatlerde tarihi bir başarıya imza attı.

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ABD’de Güney Teksas’taki tesislerden Pazartesi sabahı erken saatlerde fırlatıldı ve uçuş sırasında yaşanan beklenmedik teknik aksaklıklara rağmen ilk kez Dünya yörüngesine ulaşmayı başardı.

26 adet Starlink uydusunu da yörüngeye taşıdı

Starship fırlatıldıktan ve üst aşaması ayrıldıktan kısa bir süre sonra güç sistemini sağlayan altı Raptor motordan biri devre dışı kaldı. Raptor motorlarından birinin kaybedilmesine rağmen Starship’in yörüngeye ulaşma kapasitesi neyse ki devam etti.

Yörüngeye başarıyla yerleşen dev araç, beraberinde taşıdığı 26 adet yeni nesil V3 Starlink uydusunu uzaya bıraktı. Şirket yetkilileri, fırlatılan tüm uydularla bağlantı kurulduğunu doğruladı. Bu yeni V3 uydularının önümüzdeki birkaç hafta içinde müşterilere internet hizmeti vermeye başlaması bekleniyor. SpaceX'in açıklamalarına göre, tek bir Starship fırlatmasıyla taşınan V3 uyduları, Falcon 9 roketiyle fırlatılan V2 mini sürümlerinin 20 uçuşta sağladığı kapasiteye denk ağ kapasitesi sunuyor.

Firmanın görevin ilerleyen safhalarında orijinal plandan sapma kararı aldığını belirtmek gerek. Starship’in üst aşamasının Dünya etrafında yaklaşık 9 saat boyunca 6 tur atması planlanıyordu. Uçuşun yaklaşık 1,5 saati geride kaldığında şirket, uzay aracını erken indirme kararı aldığını bildirdi. SpaceX resmi X hesabından yaptığı açıklamada, uçuş ekiplerinin Starship’i yörüngede geçireceği 3 saatin ardından Pasifik Okyanusu’nda önceden belirlenmiş güvenli bölgeye indireceğini duyurdu. İniş de sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Yeni Starship testi, aynı zamanda SpaceX’in halka arz edilmesinin ardından gerçekleşen ikinci fırlatma olma özelliğini taşıyor. Musk’ın şirketin tüm geleceğini Starship üzerine kurduğunu belirtmek gerek. NASA’nın Ay görevleri ve yörüngede veri merkezleri kurma gibi radikal projeler tamamen bu rokete endekslenmiş durumda. Musk, en güçlü roket unvanına sahip Starship’in yılda binlerce kez uçmasını hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda şirket, Louisiana eyaletinde Teksas’taki tesisi geride bırakacak ikinci bir Starbase uzay limanı inşa etmek için de anlaşma sağladı. O projeye 100 milyon dolar yatırım yapılacak.

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