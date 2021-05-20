Yıllardır IMDb'de birinciliğini koruyan Esaretin Bedeli, yirmi yıldan uzun süredir sitedeki birinciliğini koruyor. Her ne kadar eşi benzeri olmasa da atmosfer, konu ve karakterler açısından Esaretin Bedeli benzeri filmleri sizler için listeledik.

Esaretin Bedeli’nin yayınlanmasının üzerinden tam 27 yıl geçti. 20 yılı aşkın süredir, ünlü internet film veritabanı IMDb’de, 2 milyondan fazla oy alarak 9,3 puana sahip olan film, uzun zamandır sitedeki birinciliğini koruyor. Aynı isimli bir romana dayanan Esaretin Bedeli, aksiyon, drama ve sevgiyi harmanlayan bir film.

Stephen King’in yönettiği ve Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton gibi usta oyuncuların yer aldığı filmde adeta gözden kaçmış hiçbir hata yok. 2 saat 22 dakika süren filmin uzunluğunun sebebi ise, işlediği konuları izleyiciye elinden geldiğince şiirsel ve büyüleyici olarak sunmak.

Sinema tarihinde şimdiye dek yapılan en büyük ve en başarılı hapishane filmi olan Esaretin Bedeli’nin kendine has bir kültü var. Ancak Esaretin Bedeli gibi kaliteli bir film bulmak da hayli zor. Biz de bu nedenle en azından konusu, atmosferi, kalitesi ve karakterleri açısından Esaretin Bedeli’ne benzer filmleri sizler için sıraladık.

Esaretin Bedeli benzeri filmler:

Hayvan Fabrikası

Brubaker

Alcatraz'dan Kaçış

Das Experiment

A Prophet

Papillon

Stalag 17

Cool Hand Luke

La Grande Illusion

Büyük Kaçış

Yeşil Yol

Guguk Kuşu

Çete lideri ve mahkum arasındaki hikayenin anlatıldığı Hayvan Fabrikası

Vizyon tarihi: 2000

IMDb puanı: 6,6

Yönetmen: Steve Buscemi

Oyuncular: Willem Dafoe, Edward Furlong, Danny Trejo

Gözden kaçan ve değeri bilinmeyen bir film olan Hayvan Fabrikası, Esaretin Bedeli’nin kötü bir ikizi olarak tanınıyor. Film, tek başına hayatta kalamayacağı uzun bir hapis cezasıyla cezalandırılan Ron Decker’ın etrafında geçiyor.Rehberlik ve koruma için eski bir çete liderine sığınan Ron Decker ve çete lideri arasındaki ilişki, Esaretin Bedeli’nde görülenden farksız.

Acımasız bir mahkum - gardiyan ilişkisi için Brubaker

Vizyon tarihi: 1980

IMDb puanı: 7,2

Yönetmen: Stuart Rosenberg

Oyuncular: Robert Redford, Yaphet Kotto, Morgan Freeman

Brubaker, her zamanki mahkum - gardiyan çatışmasına karanlık, acımasız ancak akıllıca bir yaklaşım sunuyor. Filmde Robert Redford, hapishane müdürünün kimliğini ortaya çıkarmak için bir mahkum olarak hapishaneye sızan bir ana karakteri canlandırıyor. Hapishaneyi yolsuzluktan kurtarmayı hedefleyen ve bu süreçte birçok otorite ile çatışan karakter, adeta bir devrim başlatıyor. Şimdiye kadar izlediğiniz herhangi bir hapishane filmini beğendiyseniz, Brubaker kesinlikle izlemeniz gereken bir film.

En zorlu hapishaneden kaçışı anlatan Alcatraz'dan Kaçış

Vizyon tarihi: 1979

IMDb puanı: 7,6

Yönetmen: Don Siegel

Oyuncular: Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Roberts Blossom

1979 yapımı Alcatraz’dan Kaçış, 3 hapishane mahkumunun maksimum güvenlikli hapishane Alcatraz’dan kaçmak için yaptığı kötü şöhretli başarılı girişimini anlatıyor. Filmin baş karakterlerinden birini canlandıran Clint Eastwood ile film, çaresizlik ve özgür olma isteği gibi sert insan duygularını izleyiciye iletiyor. Alcatraz’dan Kaçış, izleyiciyi hemen hemen Esaretin Bedeli kadar düşündürüyor.

İnsan doğasını çarpıcı şekilde gösteren Das Experiment

Vizyon tarihi: 2001

IMDb puanı: 7,7

Yönetmen: Oliver Hirschbiegel

Oyuncular: Moritz Bleibtreu, Christian Berkel, Oliver Stokowski

Das Experiment, üniforma ve çevrenin, birinin altında yatan psikolojik eğilimleri ne ölçüde güçlendirebileceğini belirlemeye çalışan bir sosyal deneyi anlatıyor. Filmin olay örgüsü, kurgusal bir ıslah tesisinde mahkum ve gardiyan rollerini oynaması için tutulan 20 kişiyi içeriyor. Sonrasında yaşananlar ise insanlığın doğasının aslında ne kadar kötü olduğunun bir göstergesi.

Ahlaki çatışmalar için: A Prophet

Vizyon tarihi: 2009

IMDb puanı: 7,9

Yönetmen: Jacques Audiard

Oyuncular: Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif

A Prophet, 6 yıl hapis cezasına çarptırılan genç bir Arap’ı konu alıyor. Kendini çeteler arasında sıkışıp kalmış halde bulan karakterin anlatıldığı filmde, hapishanedeki yaşam ve ahlaki çatışmaları izliyoruz. Son zamanlarda çıkan en etkili hapishane filmlerinden biri olan A Prophet, izlenmesi gereken bir film.

Arkadaşlık ve tutsaklık üzerine bir film: Papillon

Vizyon tarihi: 1973

IMDb puanı: 8,0

Yönetmen: Franklin J. Schaffner

Oyuncular: Steve McQueen, Dustin Hoffman, Victor Jory

Papillon, hayatın tehlikesi altındaki dayanıklılık, açgözlülük ve dostluk üzerine iki buçuk saatlik bir dram sunuyor izleyicisine. Henri Charriere’nin gerçek hayat hikayesine dayanan Papillon’da, Charriere, kaçış planını finanse etmeyi kabul eden bir mahkum arkadaşının hayatını kurtarıyor. Hücre hapsi ve korkunç Fransız ceza koşulları ikinin arkadaşlıklarını daha da güçlendiriyor ve ortaya adeta Fransız yapımı bir Esaretin Bedeli çıkıyor.

Dünyanın en insanlık dışı hapishanesini anlatan Stalag 17

Vizyon tarihi: 1953

IMDb puanı: 8,0

Yönetmen: Billy Wilder

Oyuncular: William Holden, Don Taylor, Otto Preminger

Listedeki en mükemmel filmlerden biri olan Stalag 17, hapishanedeki yaşamın akla gelebilecek tüm yönlerini açık bir şekilde özetliyor. Filmde birçok kaçış girişimi, vurularak öldürülen mahkumlar, yolsuzluk ve dünyanın en insanlık dışı hapishanesi gibi öğeler bulunuyor. Her hapishane filminde gördüğümüz yumuşatılmış bilgilerin aksine izleyicisine oldukça sert bir şekilde gerçeği gösteren bu filmi izlemek için kendinizi hazırlamanız gerekiyor.

Hapishane yönetimine ve gardiyanlara karşı tutumuyla Cool Hand Luke

Vizyon tarihi: 1967

IMDb puanı: 8,1

Yönetmen: Stuart Rosenberg

Oyuncular: Paul Newman, George Kennedy, Strother Martin

Cool Hand Luke, bir adamın, kırsal bir hapishanedeki hayata uyum sağlamayı reddetmesini anlatıyor. Film, hapishane mahkumlarının karşı karşıya kaldığı insanlık dışı muamelesini eleştirirken, ana karakterin kararlı yönünü de övüyor. Hapishanede geçmesi ve kendine özel bir havası olmasıyla Esaretin Bedeli’ne benzeyen bu film, izleyenleri zamanda geri götürüyor.

En iyi Fransız filmlerinden biri La Grande Illusion

Vizyon tarihi: 1937

IMDb puanı: 8,1

Yönetmen: Jean Renoir

Oyuncular: Jean Gabin, Dita Parlo, Pierre Fresnay

La Grand Illusion, şimdiye kadar yapılmış en büyük Fransız filmlerinden biri. I. Dünya Savaşı sırasında Alman savaş kamplarında yakalanan iki Fransız askerinin anlatıldığı La Grande Illusion’da askerler birçok başarılı kaçış girişiminde bulunuyorlar. Sonrasında geçilmez bir kaleye transfer edilen askerlerin hikayesini izlediğimiz film, yayınlanmasının üstünden 80 yıl geçmesine rağmen hala izlenmesi gereken filmler arasında.

Adı gibi büyük bir kaçış hikayesini anlatan Büyük Kaçış

Vizyon tarihi: 1963

IMDb puanı: 8,2

Yönetmen: John Sturges

Oyuncular: Steve McQueen, James Garner, Richard Attenboroug

Büyük Kaçış, müttefik savaş esirlerinin, II. Dünya Savaşı sırasında kaçış kanıtı olarak Nazi gözaltı kampında tutulmasını anlatıyor. Filmde bir İngiliz subay, aynı anda birkaç yüz mahkumun kaçışını planlıyor. Filmde eşit miktarda gördüğümüz mizah ve dram unsurları, filmin yönetmeni John Sturges tarafından ustaca işleniyor.

Göründüğünden çok daha üzücü hikayesiyle Yeşil Yol

Vizyon tarihi: 1999

IMDb puanı: 8,6

Yönetmen: Frank Darabont

Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse

Yeşil yol, Louisiana Hapishanesi’ndeki idam mahkumlarını anlattığı kadar hapishane gardiyanlarının hayatlarını da ele alıyor. Devasa bir siyahi olan John Coffey, filmde iki küçük kızı taciz edip öldürmekten dolayı hapishanede ancak durum kesinlikle böyle değil. Gizemli, sessiz ve çocuksu dev Coffey ve hapishane gardiyanları arasındaki ilişkiyi izlediğimiz bu film, kalitesi açısından Esaretin Bedeli’ne benzerlik gösteriyor. Yeşil Yol’un hikayesi, Esaretin Bedeli sırasında, Esaretin Bedeli yönetmeni Stephen King tarafından yazılan kitaba dayanıyor.

Aile ve özgürlük temasını işleyen Guguk Kuşu

Vizyon tarihi: 1975

IMDb puanı: 8,7

Yönetmen: Milos Forman

Oyuncular: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Michael Berryman

Guguk Kuşu da Esaretin Bedeli gibi efsanevi ve kendine ait bir kültü olan filmlerden biri. Film, izleyicilerine akıl hastanesindeki hastaların sıkıntılı zamanlarda nasıl bir araya gelip bir aile gibi davrandıklarını anlatıyor. Usta oyuncu kadrosu ve konuyu işleyiş şekli ile ikonlaşan bu film, atmosferi, konusu, özgürlük ve aile temaları açısından Esaretin Bedeli ile ortak noktalar paylaşıyor.