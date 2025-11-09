Tümü Webekno
En Gerçekçi FPS Oyunlarından Escape From Tarkov'un Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Yaklaşık 10 yıldır bilfiil geliştirilen Escape from Tarkov nihayet Steam'e geldi. Peki bu oyun tam olarak ne sunuyor?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Adrenalin, yüksek tansiyonlu çatışmalar ve en ufak bir hatanın tüm ganimetlerinize mal olabileceği acımasız bir gerçekçilik... Escape from Tarkov, günümüz oyun dünyasında "hardcore" (zorlu) teriminin içini tam anlamıyla dolduran, türünün tek örneği bir deneyim sunuyor.

Rusya'nın kurgusal Norvinsk bölgesinde, kanunsuzluğun hüküm sürdüğü Tarkov şehrinde geçen bu yapımda amacınız basit... Hayatta kal, yağmala ve bölgeden kaç. Tabii Tarkov'da ne dost bellidir ne de düşman. Attığınız her adım, sıktığınız her kurşun ve aldığınız her nefesin bir bedeli var. Eğer siz de oyunun Steam'e gelmesiyle birlikte bu zorlu dünyaya adım atmayı düşünüyorsanız Escape from Tarkov'a dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Escape from Tarkov fragmanı

Escape from Tarkov konusu

Escape from Tarkov

Escape from Tarkov, Rusya Federasyonu'nun kurgusal Norvinsk bölgesinde geçmektedir. Bölgede yer alan Tarkov şehri, "TerraGroup" adlı çok uluslu bir şirketin yasa dışı faaliyetlerine sahne olmuş ve bu durum, şehirde büyük bir siyasi skandala yol açmıştır. Çıkan kaotik olaylar sonucunda Rus Hükümeti ve Birleşmiş Milletler, bölgeyi tamamen karantinaya alarak giriş çıkışları yasaklar.

Şehirde iki ana özel askeri şirket (PMC) mahsur kalmıştır. Batı destekli USEC ve Rusya tarafından oluşturulan BEAR. Bu iki grup, bölgenin kontrolü için birbiriyle savaşırken, aynı zamanda "Scavs" olarak bilinen, şehirde kalmış acımasız yerel yağmacılarla da mücadele etmek zorundadır. Oyuncu olarak, bu PMC'lerden birinin (USEC veya BEAR) hayatta kalan bir üyesini canlandırıyorsunuz. Temel amacınız ise bu cehennemden kurtulmanın bir yolunu bulmaktır.

Escape from Tarkov nasıl bir oyun?

Escape from Tarkov

Escape from Tarkov, basit bir "FPS" (Birinci Şahıs Nişancı) oyunundan çok daha fazlasıdır. Oyun, "Hardcore Taktiksel FPS", "Looter Shooter" (Yağmacı Nişancı) ve "Survival" (Hayatta Kalma) elementlerini birleştiren karma bir yapıya sahiptir.

  • Hazırlık (Stash): Oyuncu, ana menüdeki "Stash" (Zula) adı verilen envanterinden bir sonraki "Raid" (Baskın) için silahını, zırhını, mermilerini, sağlık kitlerini ve diğer ekipmanlarını seçer.
  • Raid (Baskın): Tarkov'daki çeşitli haritalardan (Gümrük, Orman, AVM vb.) birine giriş yapar. Bu haritalarda hem diğer oyuncular (PMCs) hem de yapay zeka (Scavs) bulunur.
  • Yağma ve Görev (Loot & Quest): Haritada değerli eşyalar arar (loot), tüccarların (Traders) verdiği görevleri tamamlamaya çalışır ve düşmanlarla savaşır.
  • Kaçış (Extraction): Hayatta kalmayı başarırsa, haritanın belirli "Extraction" (Kaçış) noktalarından birine ulaşarak bölgeden çıkış yapar.

Oyun her ne kadar gerçekçi bir FPS deneyimi sunsa da herkesin tercih ettiği bir tür değil. Bunun sebebi oyunun hardcore bir deneyim sunmasında yatıyor. Peki nedir bu hardcore?

  • Ekipman Kaybı: Bir Raid sırasında ölürseniz, "Secure Container" (Güvenli Kutu) içindekiler hariç, üzerinizdeki tüm ekipmanları kalıcı olarak kaybedersiniz.
  • Gerçekçi Balistik ve Hasar: Mermilerin gidiş hızı, düşüşü ve farklı zırh türlerine karşı etkinliği son derece gerçekçi simüle edilmiştir. Vücudun farklı bölgeleri (kol, bacak, mide, göğüs, kafa) ayrı hasar alır ve kanama, kırık gibi detaylı bir sağlık sistemi bulunur.
  • Detaylı Modifikasyon: Silahları en ince ayrıntısına kadar (dipçik, namlu, optik, şarjör vb.) modifiye edebilirsiniz.
  • Minimal Arayüz (HUD): Ekranda şarjör göstergesi, mini harita veya can barı gibi yardımcı unsurlar bulunmaz.

Escape from Tarkov çıkış tarihi

Escape from Tarkov

Esasında Escape from Tarkov, 2017 yılının Temmuz ayından beri kapalı beta sürecinde ve oyuncular oyunu doğrudan internet sitesi üzerinden satın alarak oynayabiliyor.

Oyun 1.0 sürümüne ulaşana dek Steam gibi diğer platformlara gelmedi fakat 15 Kasım 2025 tarihinde 1.0 sürümüyle resmî olarak çıkışını gerçekleştirecek.

Escape from Tarkov hangi platformlarda var?

Escape from Tarkov

Escape from Tarkov, şu an için sadece PC platformunda mevcuttur. Oyunun PlayStation 5 veya Xbox Series X/S gibi konsol platformlarına gelip gelmeyeceği konusunda geçmişte bazı açıklamalar yapılmış olsa da yakın gelecekte bir konsol sürümü görmemiz zor. Geliştirici ekip yıllardır önceliğin PC sürümünü tamamlamak olduğunun altını çiziyor.

Escape from Tarkov fiyatı ne kadar?

Escape from Tarkov

Escape from Tarkov şu anda Steam ve oyunun resmî sitesi üzerinden satışta. Oyunu 15 Kasım 2025 tarihine kadar yalnızca resmî sitesinden satın alarak oynamak mümkün. Bu tarihten sonra Steam'den satın alarak da oynayabilirsiniz.

Platform Fiyat
Steam (PC) Belli değil
Resmî Site (PC) 50.00$

Escape from Tarkov sistem gereksinimleri

Escape from Tarkov

Minimum Önerilen
İşlemci AMD Ryzen 5 3600 veya benzeri Intel Core i7-14700F veya daha iyisi
Ekran Kartı GTX 1660 veya benzeri RTX 4070 veya daha iyisi
DirectX Sürüm 11 Sürüm 11
RAM 16 GB 64 GB
Depolama Belirtilmemiş Belirtilmemiş
İşletim Sistemi Windows 10 Windows 11
