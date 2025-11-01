RPG Açlığımızı Gidermeye Gelen The Outer Worlds 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Yılın merakla beklenen RPG'lerinden The Outer Worlds 2'ye dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Obsidian Entertainment'ın 2019'da piyasaya sürdüğü ve kendine has mizahı, derin rol yapma öğeleri ve kapitalizm eleştirisiyle büyük beğeni toplayan The Outer Worlds, nihayet devam oyununa kavuştu.

İlk oyunun geçtiği Halcyon sisteminin daraltıcı sınırlarını aşan The Outer Worlds 2, bizleri yepyeni bir güneş sistemine, yeni maceralara ve tabii ki daha fazla kurumsal saçmalığa davet ediyor. Serinin hayranları ve bilim kurgu RPG türünü sevenler için yılın en beklenen yapımlarından biri olan oyun, daha büyük bir dünya ve daha geliştirilmiş mekanikler ile piyasaya sürülmüş durumda ve biz de The Outer Worlds 2'ye dair tüm detayları bu içeriğimizde sizler için bir araya getirdik.

The Outer Worlds 2 konusu

The Outer Worlds 2, ilk oyunun geçtiği Halcyon sisteminden tamamen ayrılarak bizleri yepyeni bir macera alanına, Arcadia adlı kanunsuz bir sınır kolonisine götürüyor. Bu yeni sistem, "Himaye" (Board) olarak bilinen kurumsal yönetime karşı çıkan isyancı gruplar ve bölgeyi istila etmeye çalışan diğer şirketler arasındaki bir fraksiyon savaşının tam ortasındadır.

Hikâyenin merkezinde ise sistem genelinde ortaya çıkan ve uzay-zamanı büken gizemli "yırtıklar" (rifts) bulunuyor. Bu yırtıklar, Arcadia'nın uzay seyahat teknolojisi olan "Skip Drive" için kritik bir tehdit oluşturmaktadır. Oyuncular, bu yırtıkların kökenini araştırmak ve sistemin kaderini belirlemek üzere bölgeye gönderilen bir karakteri canlandırıyor.

The Outer Worlds 2 nasıl bir oyun?

The Outer Worlds 2, ilk oyunun temelleri üzerine inşa edilmiş, birinci şahıs bakış açısına sahip (FPS) bir bilim kurgu rol yapma oyunudur (RPG). Geliştirici Obsidian Entertainment'ın imzası hâline gelen oyuncu özgürlüğü, bu oyunda da merkezde yer alıyor.

Derin RPG Mekanikleri : Karakterinizi yaratırken diplomasi, zekâ, gizlilik, hackleme veya kaba kuvvet gibi birçok farklı alanda uzmanlaştırabilirsiniz.

: Karakterinizi yaratırken diplomasi, zekâ, gizlilik, hackleme veya kaba kuvvet gibi birçok farklı alanda uzmanlaştırabilirsiniz. Seçim ve Sonuçlar : Görevleri tamamlamanın birden fazla yolu bulunuyor ve verdiğiniz kararlar hem hikâyenin gidişatını hem de sistemdeki fraksiyonlarla olan ilişkilerinizi doğrudan etkiliyor.

: Görevleri tamamlamanın birden fazla yolu bulunuyor ve verdiğiniz kararlar hem hikâyenin gidişatını hem de sistemdeki fraksiyonlarla olan ilişkilerinizi doğrudan etkiliyor. Yoldaş Sistemi : Maceralarınızda size yine çeşitli yoldaşlar eşlik ediyor. Bu yoldaşların kendi hikâyeleri ve yetenekleri bulunuyor.

: Maceralarınızda size yine çeşitli yoldaşlar eşlik ediyor. Bu yoldaşların kendi hikâyeleri ve yetenekleri bulunuyor. Genişletilmiş Dünya : İlk oyuna kıyasla The Outer Worlds 2, keşfedilecek daha fazla gezegen, benzersiz biyomlar ve daha büyük haritalar sunuyor.

: İlk oyuna kıyasla The Outer Worlds 2, keşfedilecek daha fazla gezegen, benzersiz biyomlar ve daha büyük haritalar sunuyor. Mizahi Anlatım: Oyun, serinin alametifarikası olan karanlık mizahı ve kurumsal kültüre yönelik yaklaşımını koruyor.

The Outer Worlds oynamadan The Outer Worlds 2 oynanır mı?

Evet, oynanır. Geliştirici ekip, The Outer Worlds 2'nin tamamen yeni bir güneş sisteminde (Arcadia) geçtiğini ve yeni bir ana karakter ile yeni bir hikâyeye odaklandığını doğruladı.

İlk oyunu oynamak evrenin genel yapısını, kurumsal dinamikleri ve mizah tarzını anlamak açısından faydalı olsa da devam oyununun hikâyesini anlamak için zorunlu değildir. The Outer Worlds 2, seriye yeni başlayacak oyuncular için gayet mantıklı bir başlangıç noktası.

The Outer Worlds 2 çıkış tarihi

The Outer Worlds 2, 29 Ekim 2025 tarihinde resmî olarak piyasaya sürülmüş durumda. Oyunun Premium Edition'ını satın alan oyuncular ise 24 Ekim 2025'te oynamaya başlamışlardı.

The Outer Worlds 2 hangi platformlarda var?

Oyun, Microsoft'un birinci parti stüdyolarından biri olan Obsidian tarafından geliştirilmesine rağmen geniş bir platform desteğiyle piyasaya sürüldü.

PC

Xbox Series X|S

PlayStation 5 (PS5 Pro için geliştirilmiş özellikler dâhil)

Ayrıca oyun, çıktığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass ve PC Game Pass kütüphanesine eklenmiş durumda. Yani Game Pass abonesi olarak oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

The Outer Worlds 2 fiyatı ne kadar?

Platform Fiyat Steam (PC) 48.99$ PlayStation Store (PS5) 2.999 TL Xbox Store (Xbox Series S/X) 2.999 TL

The Outer Worlds 2 sistem gereksinimleri