Escape from Tarkov'un geliştiricisi, oyuncuları fena trolledi (Pay to Win yok!)

Escape from Tarkov’un patronu Nikita Buyanov, Escape from Tarkov’daki en değerli loot’u hediye edeceğini söyleyip PAY2WIN kodunu paylaştı. Kod girildiğinde ise sıradan eşyalar çıkınca oyuncular hayal kırıklığına uğradı.

Escape from Tarkov’un geliştiricisi Battlestate Games’in lideri Nikita Buyanov, sosyal medyada oyundaki en değerli ve en nadir eşyaların yer aldığı bir görsel paylaştı. Bu ekipmanları birkaç dakika içinde özel bir promosyon koduyla vereceğini söyleyince oyuncular büyük bir beklentiye girdi.

Buyanov kısa süre sonra gönderiyi alıntılayarak PAY2WIN şeklinde bir kod verdi. Escape from Tarkov oyuncuları kodu hızla oyuna girerek bu nadir loot’u almak istedi. Ancak karşılarına çıkan paket, vaat edilen ganimetle hiçbir şekilde örtüşmüyordu.

Paket, oyunda sık bulunan sıradan ekipmanlardan oluşuyordu. Değerli loot yerine düşük seviye çanta, temel aksesuarlar ve ucuz silahlarla karşılaşan oyuncular şaşkınlık ve hayal kırıklığını aynı anda yaşadı. Sosyal medya tepkilerle doldu.

Buyanov’un bu hamlesi topluluk tarafından “klasik Nikita trollü” olarak yorumlandı. Bir kesim bu şakaya gülerken, diğerleri oyuncuların beklentiyle kandırıldığını savundu. Olay, Escape from Tarkov topluluğunda günün en çok konuşulan gelişmesi oldu.