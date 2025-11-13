Escape from Tarkov, Steam'de Sudan Ucuza Ön Siparişe Açıldı (Kaçırmayın!)

Escape from Tarkov, Steam’de %25 indirimle 15 dolara satışa çıktı. Normal satış fiyatına göre büyük düşüş oyuncuların ilgisini artırdı.

Escape from Tarkov uzun süredir kendi launcher’ı üzerinden satılan, yüksek fiyatı ve zorlu yapısıyla bilinen bir FPS oyunu. Steam’e gelişiyle birlikte oyunun fiyatı %25 + %25 indirim alarak 15 dolara kadar düştü.

Bu fiyat, özellikle oyuna girmek isteyen ancak maliyeti yüksek bulan kullanıcılar için önemli bir fırsat. Yapımın normalde daha pahalı olması bu indirimi çok daha dikkat çekici hale getiriyor.

Tarkov’un hardcore yapısı nedeniyle oyuna başlamak zaman ve sabır gerektiriyor. Uygun fiyat bunun önündeki en büyük engeli kaldırmış olsa da, oynanışın zorluğu hâlâ önemli bir faktör. Yine de böyle bir indirimin oyunun popülerliğini artırması bekleniyor.