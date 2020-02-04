Günümüz dünyasında yeni kıyafetlere sahip olmak, bir ihtiyaçtan ziyade bir istek haline geldi. Bu yüzden de dolaplarımızda giymediğimiz fazlaca ürün var. Bu soruna çözüm bulmak amacıyla Re:Newcell adlı firma, kıyafetleri geri dönüştürmeyi mümkün kılan yeni bir teknoloji icat etti.

Re:Newcell adlı şirket, kullanılmayan eski kıyafetlerden yeni kumaşlar elde edebilecekleri bir teknoloji ortaya çıkardı. Şirket, “sirkülasyon” adını verdiği teknolojik süreç ile yeni kumaş parçaları elde etmeyi başardı. Elde edilen kumaşların türleri sınırlı olmasına rağmen, geri dönüşüme büyük katkısı olacağı ifade edildi.

Şirket, geçtiğimiz haftalarda dev giyim markalarından H&M ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Şirket, söz konusu tesis için üretim tesisinin konumunu İsveç olarak belirledi. H&M ile ortak olan şirket, teknolojinin mart ayında uygulamaya konmasını planlıyor. Bu süreçle birlikte kumaş tüketimi azalacak ve giyilmeyen kıyafetler geri dönüşüme katkı sağlayacak.

Giyilmeyen kıyafetler nasıl geri dönüştürülüyor?

Söz konusu teknoloji ile pamuk, viskon gibi doğal kumaşlardan elde edilen istenmeyen veya yıpranmış kıyafetler toplanıyor. Fermuar ve düğme gibi ekler çıkartılıyor ve geri kalan kumaşlar parçalanıyor. Ardından boya veya plastik gibi diğer bileşenler, kimyasal bir eritme işlemi ile ayrılıyor. Daha sonra elde edilen kumaş parçaları kurutuluyor. Tüm bu işlemlerin ardından ortaya ham bir kumaş çıkıyor.

Birleşmiş Milletler’e ve Ellen MacArthur Vakfı’na göre giyim sektöründe yaşanan hızlı değişimler, çevreye büyük zarar veriyor. Yapılan araştırmalara göre giyim firmalarının kıyafetlerde kullandığı boyalar, deniz sularının yüzde 20’sini kirletiyor ve dünyadaki karbon emisyonunu yüzde 10 artırıyor.

Normalde, kullanılmayan kıyafetler çöplere atılıyor veya konut yalıtımı olarak kullanılıyordu. Fakat “sirkülasyon” işlemi ile artık giyilmeyen kıyafetler, ham kumaş olarak yeniden tekstil fabrikalarına geri dönüyor.

Karışık kumaşlar geri dönüştürülemiyor

Şirketin web sitesinde, “sirkülasyon” sürecinde karışık kumaşların geri dönüştürülemeyeceği yazıyor. Yüzde 50 pamuk olan ürünler, doğal olmayan bileşenlerinden dolayı sürece dahil olamıyorlar ve sadece doğal kumaşların dönüşüme gireceği ifade ediliyor. Bu geri dönüşüm, hem firmalara hem de tüketicilere kar olarak yansıyor.