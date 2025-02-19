OpenAI'ın eski CTO'su Mira Murati, yanına eski OpenAI araştırmacıları ve mühendislerini alarak kendi yapay zekâ şirketini kurdu.

Dünyanın en önde gelen yapay zekâ şirketi OpenAI, son zamanlarda en üst düzey yöneticilerini tek tek kaybetmişti. Bunlardan biri de şirketin teknoloji bölümünün başındaki “CTO” ünvanına sahip Mira Murati’ydi. Murati, eylülde şirketten ayrılmıştı.

Şimdi ise Murati’den yeni bir hamle geldi. Ünlü iş insanı, tıpkı diğer OpenAI’dan ayrılan yöneticiler gibi kendi yapay zekâ şirketini kurdu.

Eski OpenAI mühendisleri de katıldı

Murati’nin kurduğu girişimin ismi Thinking Machines Lab. Bu girişim, yapay zekâ teknolojileri geliştirerek OpenAI gibi şirketlere rakip olmaya çalışacak. Daha da dikkat çeken kısım ise OpenAI, Meta, Mistral başta olmak üzere büyük yapay zekâ firmalarından 30 civarı araştırmacı ve mühendisi kadrosuna katmış olmayı başarması.

Örneğin ekipte ChatGPT’nin geliştirilmesinde önemli rol oynayan araştırmacı Barret Zoph bulunuyor. Murati’yle birlikte OpenAI’ı bırakan Zoph, bu şirkette teknoloji tarafının başı olacak. Öte yandan OpenAI’ın kurucularından olan John Schulman ise Thinking Machines’in bilim tarafının başına geçecek.

Murati’nin geliştirmek istediği yapay zekâ modellerinin ana odağı insan değerlerini modellere aktarmak olacak. Böylece onları daha güvenli ve güvenilir yapılabileceği düşünülüyor. Ne kadar başarılı modeller çıkaracaklarını bekleyip göreceğiz.