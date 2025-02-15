OpenAI'ın yönetim kurulu, Elon Musk'ın 97,4 milyar dolarlık satın alma teklifinin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.

Elon Musk liderliğindeki bir grup, geçtiğimiz hafta yapay zekâ devi OpenAI’ı satın almak için 97,4 milyar dolarlık teklif sunmuştu. Musk, teklifi sadece OpenAI insanlığa yardım etme hedeflerine geri dönerse geri çekeceğini de eklemişti.

Bu teklif konusunda şimdiye kadar OpenAI yönetim kurulundan bir açıklama yoktu. Kuru, dün yaptığı açıklamada teklife resmen yanıt verdi.

Oy birliğiyle reddedildi

Kurulun başkanı Bret Taylor, X üzerinden OpenAI’ın resmî hesabından bir açıklama yayımlayarak yönetim kurulunun teklifi oy birliğiyle reddettiğini ifade etti. Şirketin satılık olmadığını belirten Taylor, Musk’ı rekabeti bozmaya çalışmakla suçladı.

Ayrıca açıklamanın devamında, herhangi bir potansiyel yeniden yapılanmanın OpenAI’ın kâr amacı gütmeyen kısmını ve AGI ile insanlığa yardım etme hedeflerini güçlendireceği de şirket tarafından eklendi.