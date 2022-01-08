Esnaf'tan Zam Açıklaması: Korkudan Fiyatları Artıramıyoruz

Yeni yılla birlikte hızla artan zamlar esnafı da vurdu. İzmir'de bulunan esnaf, müşteri kaybetme korkusundan zam yapamadıklarını, borçlarını emekli maaşlarıyla ödemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

2021 yılını geride bırakmamızın ardından birçok sektörde zamlarla karşı karşıya kalmıştık. Elektrik, doğal gaz, akaryakıt gibi alanlarda gelen zamlar vatandaşın moralini iyice bozmuştu. Bunun dışında günlük hayatta satın aldığımız birçok ürün de zamlardan nasibini almış ve hayat pahalılığının yükselmesine neden olmuştu.

Üst üste gelen bu zamlar, tahmin edilebileceği gibi en az müşteriler kadar işletmelere de zarar verdi. Birçok esnaf, üst üste gelen fiyat artışları sebebiyle kötü durumda olduklarını belirtmeye başladı. Bu sorundan muzdarip olanlar arasında yer alan ve İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan esnaf da durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Müşteri kaybetmemek için zam yapamıyoruz’

Evrensel tarafından paylaşılan habere göre esnaf, müşteriyi kaçırma korkusu nedeniyle zam yapamadıklarını; bu yüzden de yükselen masraflarını aile bireylerinin emekli maaşlarını kullanarak ödemeye çalıştıklarını aktardı. Bunun yanı sıra da ödenemeyen ev kredilerinin, hacizlerin ve yoksullaşmanın işletmelerin kapanmasına yol açacağı da Karşıyaka esnafı tarafından vurgulandı.

Esnaf tarafından yapılan açıklamalarda insanların tepkisizliğine de değinildi. Artan fiyatlara karşı tepkilerin eskisi gibi sokağa yansımadığını aktaran çalışanlar, bu sorunun çözülmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bir kafe işletmecisi de yaptığı açıklamalarda, yaz aylarında kolisi 8 lira olan ayranın şu an 30 liraya çıktığını, kirasına zam geldiğini, buna rağmen elindeki müşteriyi kaybetmemek için zam yapmadığını ve zararına satış yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Bunun yanı sıra çoğu esnafın benzer durumda olduğunu belirten kafe işletmecisi kadın, kiralarını eşinin emekli maaşı ile ödediklerini, vatandaşların artık hiçbir şey almadıklarını; bu yüzden de insanların artık bir tepki göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.