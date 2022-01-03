Ulaştırma Bakanlığı karayolu ulaşımında fiyatları en son belirlediğinde 4 ay önceydi ve mazot 7 TL seviyesindeydi. Dolayısı ile yakında sektörü etkileyen akaryakıt zamlarının yolculara yansıtılması son derece olası. Öyle ki sektör temsilcilerine göre sektörün ölmemesi için en az %50’lik bir zam yapılması gerekiyor.

İyi dileklerle ve umutlarla girdiğimiz 2022 yılı, henüz ilk saatlerinde bizleri büyük zamlarla karşıladı. Elektriğe kademeli sistem ile birlikte beraberinde %130’a varan oranda zam gelirken konutlarda doğalgaz fiyatlarına %25, sanayi aboneleri içinse %50 oranında zam yapıldı. Bunun yanı sıra aynı gece motorinde 1,29 TL, benzinde 0,61 TL ve LPG’de 0,78 TL’lik zam da pompa fiyatına yansıyacak şekilde yılın ilk dakikasında uygulandı.

Henüz 2022’nin ilk dakikalarında gelen bu zamlar, gelecek diğer zamların habercisi oldu. Bugünse zammın geleceği bir sektörden vatandaşları üzecek haber geldi. Yeni yıl ile birlikte elektrik, akaryakıt, köprü geçiş ücreti ve MTV gibi pek çok kalemde yapılan zamlar, karayolu ulaşımında büyük bir zammın habercisi konumunda.

“Firmaların çoğu yıl sonunu göremez, en az %50 zam gerekiyor”

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, sektörün bütün ana giderlerine zam geldiğini belirterek bu zamların sektörü öldürdüğünü açıkladı. Özcan, “Mazot 13 lira olur mu? Köprü ücretleri de çok fazla arttı. Bu şartlar altında teker dönmez. Böyle giderse firmalarımızın birçoğu yıl sonunu göremez. 337 firmamız var, yıl sonu 200’e düşer.” ifadelerini kullandı.

Zamlarla birlikte sektörün yok olacağını açıkça belirten Özcan, bunun gerçekleşmemesi içinse korkutan şu ifadeleri kullandı:

“Sektörün ayakta kalması için en az %50 zam yapılması gerekiyor. Bakanlıkla ocak sonuna doğru görüşmemiz var, taleplerimizi ileteceğiz.”

Aynı konu hakkında bir demeç veren Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı’nın açıkladığı fiyat tarifesi gereğince 4 ay dolmadan fiyat değişikliği yapamadıklarını belirtti. Yıldırım, bu 4 aylık fiyat tarifesi açıklandığında motorinin 7 TL olduğunu, bugünse 13 TL’ye dayandığını belirtti. Yıldırım, zam taleplerini tam olarak yansıtamayacaklarını söyleyerek %18’lik bir zam ve KDV indirimi beklediklerini ifade etti.