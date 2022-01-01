2022'nin ilk günü, çok ciddi oranlarda yapılan zamlarla başladı. Akaryakıttan sonra şimdi de elektrik ve doğal gaza zam geldiği duyuruldu. İşte detaylar...

2021 yılında en çok konuştuğumuz meselelerin başında ekonomi ve pek çok kalemdeki zamlardı. 2022 yılına girerken pek çoğumuz, en azından zamların olmadığı bir yıl dilemiştir. Ancak yeni yılın ilk dakikaları, resmen bir zam furyası ile başlamış durumda...

2021'in son gününe ait Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) ait kararlar yer aldı. Bu kararlar arasında hem elektriğe hem de doğal gaza gelen zamlar yer alıyordu. Ne yazık ki gelen zamlar, oransal olarak hepimizin canını sıkacak türden...

Elektrikte yüzde 130'a varan zam

Bilindiği üzere Türkiye'de bir süre önce yeni bir karar alındı. Bu karar kapsamında elektrik faturaları, farklı tarifeler üzerinden belirlenecekti. Yasalaşan karara göre meskenler için 150 kWh sınırı getirilmiş, bu tüketim miktarının altındaki ve üstündeki aboneler için farklı tarifeler uygulanacak. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan karar, bu tarifelere ait fiyatları ortaya koydu. Buna göre, aylık tüketimi;

150 kWh'ye kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh

150 kWh'nin üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh

olacak. Peki bu ne anlama geliyor? Hemen açıklayalım: 31 Aralık 2021 tarihinde bir hane, kWh başına 0,91555 TL ödeme yaparken bu rakam şimdi en az 1,37 TL olacak. Eğer aylık tüketim miktarınız 150 kWh'nin üzerine çıkıyorsa, bu kez de 2,06 TL'lik tarife üzerinden faturalandırılacaksınız...

BOTAŞ duyurdu: Hanelerde kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam

2022'nin ilk dakikaları itibarıyla geçerli olan bir diğer zam da doğal gazla ilgili. BOTAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, meskenlerde kullanılan doğal gaza yüzde 25, elektrik üretimi için tüketilen doğal gaza yüzde 15, diğer aboneler içinse yüzde 50 oranında zam yapıldığı ifade edildi.

Bu arada, EPGİS tarafından yapılan bir açıklama olduğunu ve bu açıklama kapsamında benzine, motorine ve LPG'ye de zam geldiğini, 1 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olan zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını belirttiğini hatırlatalım. Yapılan açıklamada, motorine 1,29, benzine 0,61, LPG’ye 0,78 TL zam yapılacağı belirtilmişti.