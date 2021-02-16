Gerek öğrencilik hayatında gerekse iş hayatında öz geçmişimizin önemi oldukça büyük. Bir pozisyona başvurmadan önce öz geçmişimizi özenle hazırlamalı ve işverenin gözünde fark yaratmalıyız. Bu noktada etkili bir öz geçmiş hazırlamayı bilmek oldukça önemli. Bu yazımızda etkili bir öz geçmiş hazırlarken dikkat etmemiz gereken noktaları paylaşıyor olacağız.

Çoğu zaman kısaca CV (Curriculum Vitae) diye bahsettiğimiz yazılar eğitim durumunu, geçmiş tecrübeleri ve kabiliyetleri özetlemek amacıyla yazılan yazılardır. Latincede curriculum kelimesi koşu anlamına gelirken, vitae kelimesi ise hayat anlamına gelmekte. Yani Türkçede öz geçmiş olarak bahsettiğimiz CV Latincede hayat koşusu anlamına gelmektedir. Olabildiğince hedef odaklı, kısa ve net olması gerektiğinden etkili bir öz geçmiş hazırlamak işi kapma olasılığımızı arttıracaktır.

Çoğu insan öz geçmişi ne kadar kalabalıksa o kadar bilgili gözüktüğünü ve iş için daha avantajlı olacağını düşünür. Fakat bu bir yanılgıdır. Öz geçmiş sade olmalı ve okuyucuyu yormamalıdır. Bu yüzden olabildiğince işten uzak ve sizi öne çıkarmayacak bilgileri pozisyona bağlı olarak süzgeçten geçirmek gerekir.

Öz geçmiş formatı nasıl olmalı?

İçerik detaylarına göz atılmadan önce ilk fark edilen şey öz geçmişin formatıdır. Bu yüzden öz geçmiş ilk bakışta profesyonel görünmeli, sade ve kolay okunulabilir olmalıdır. Olabildiğince gözü yoran şablonlardan uzak durmalı, işverenin dikkatini dağıtmamalıdır. Kişinin bilgileri ve deneyimleri basit başlıklar altında toplanmalı böylece istenilen bilgi kolaylıkla bulunabilir olmalıdır.

Yazı tipi okunabilirlik açısından büyük önem taşır. Öz geçmişinizde kullanabileceğiniz yazı tipleri olarak Times New Roman, Georgie, Bell MT, Goudy Old Style, Arial, Tahoma gibi fontları önerebiliriz. Uygun puntoyu (genellikle 11-12 punto) uyguladıktan sonra önemli ve işe uygunluğunuzu vurgulayan yerleri kalınlaştırabilirsiniz.

Özellikle sayfanın başında isminizi büyük harflerle ve kalınlaştırarak yazarsanız işveren kimin hakkında bilgi aldığını ilk bakışta rahatlıkla görmüş olur. Ayrıca akılda kalıcılığı da arttırmış olursunuz. Son olarak öz geçmişinizi PDF dosyası haline getirmeniz, öz geçmişiniz üzerinde değişiklik yapılmasının ve herhangi bir hatalı görünümün önüne geçecektir.

İletişim bilgileri en görünür yerde olmalıdır:

Bir öz geçmişin en önemli yeri iletişim bilgileri kısmıdır. Bu bölümde e-mail, ikamet ettiğiniz adres, telefon numarası mutlaka bulunmalıdır. Ek olarak e-mail adresiniz profesyonel durmalı ve isim soyisminizi içermelidir. İletişim bilgilerine ilaveten doğum tarihiniz ve doğum yeriniz de kişisel bilgiler arasına eklenebilir.

İş dünyasında oldukça önemli bir rol taşıyan LinkedIn profili de burada belirtilebilir. Eğer bir LinkedIn profiliniz yoksa açmanızı tavsiye ederiz. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta LinkedIn profil bilgileriniz ile öz geçmişinizdeki bilgiler tutarlı olmalıdır. Herhangi bir tutarsızlıkta elenebilirsiniz.

Eğitim ve iş geçmişi ters kronolojik sıraya göre yazılmalı.

Eğitim geçmişi ve iş tecrübeleri sıralanırken mutlaka ters kronolojik sıralama yapılmalı bilgiler güncelden geçmişe doğru yazılmalıdır. Sıralama yapıldıktan sonra her bir eğitim/iş kalemine başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmeli ve spesifik olarak çalışılan noktalara değinilmelidir. Özellikle başvurduğunuz pozisyona uygun olduğunu düşündüğünüz tecrübelerinizi burada vurgulamanız çok önemli.

Eğitim bilgileri okul adını, yerini, eğitimin başlangıç ve bitiş tarihini (eğitim tamamlanmamış ise beklenen bitiş tarihini), başarı puanını içermelidir. Mezuniyet puanınızı yeterli görmüyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ayrıyetten eğitim hayatı içerisinde başvurulan işe yönelik bir ders veya edinilmiş bir başarı varsa mutlaka belirtiniz.

İş tecrübeleri başvurulan işe uygun olup olmadığınızı belirlemek için anahtar bölümdür. İş tecrübelerinizden bahsederken iş başlığını, çalıştığınız şirketin adını, çalışmanın başlangıç ve bitiş tarihini belirtmelisiniz. Eğer devam etmekte olan işler varsa başlangıç tarihi ve halen devam etmekte olduğunuzu belirtiniz. Her bir iş tecrübesinin altına ilgili sorumluluklarınızı ve varsa profesyonel başarılarınızı mutlaka belirtin. Bu kısım işverenin gözünde büyük önem taşıyacaktır.

Başvurulan işe yönelik yeteneklerinizden bahsedin.

Yeteneklerinizi sıralamadan önce başvurduğunuz işin gereksinimlerine göz atabilir, daha sonrasında istenilen kabiliyetlere uygun bir sıralama yapabilirsiniz. Böylece işverenin hedef kitlesine girmeniz daha olası olacaktır. Önceliği profesyonel yeteneklerinize vererek ilgili iş ile eşleştirdiğiniz yeteneklerinizi sıralayın. Bu bölümde çok fazla yetenek sıralamaya çalışırsanız öz geçmişinizi gereksiz dolduruyor gibi gözükebilirsiniz. Bu yüzden alakalı ve spesifik yeteneklere değinmek yeterli olacaktır. Örnek olarak sağlam takım çalışması, doğru zaman yönetimi ve iletişim yetenekleri hemen hemen her adayda aranan yeteneklerdir. Ayrıca çağımızın olmazsa olmazı bilgisayar programlarını da bu bölüme eklebilir, hangi düzeyde bildiğinizi belirtebilirsiniz.

Öz geçmişiniz için önerdiğimiz başlıklar:

Deneyimli adaylar için önerilen başlıklar:

İletişim bilgileri

Ön yazı

İş tecrübeleri

Eğitim bilgileri

Yetenekler

Ek kısımlar (Sertifikalar, Yayınlar, Ödüller, Konferanslar vs.)

Yeni mezun ya da deneyimli olmayan adaylar için önerilen başlıklar: