İş başvurusu sırasında kendinizi iyi anlatmanız çok önemli. Bunu da iyi bir CV (özgeçmiş) ve niyet mektubu (ön yazı) ile sağlayabilirsiniz. Biz de bu konuda size yardım edecek, ücretsiz CV örnekleri ve CV hazırlama imkanı sağlayan internet sitelerine bakacağız.

Artık iş başvuruların çoğu internet üzerinden yapılıyor. Kariyer siteleri veya şirketlerin kendi sitelerinden açık pozisyonlara bakıp, istediğiniz boş pozisyonlara başvurabilirsiniz. İşe alınma veya bir sonraki aşamaya geçme ihtimalinizi arttırmak için de iyi bir CV hazırlamanız ve kendinizi güzel anlatan niyet mektubu yazmanız gerekiyor.

Eskiden özgeçmiş hazırlamak için internetten CV örnekleri araştırıp, hoşumuza gidenleri de bilgisayarımıza indirip düzenliyorduk. Ancak artık bunu daha kolay ve hızlı bir şekilde internet üzerinden ücretli veya ücretsiz yapmanızı sağlayacak siteler var. Bu sitelerde hazır şablonlar, tasarımlar ve daha birçok farklı detayı da bulabilirsiniz.

Özgeçmiş nedir (CV)?

CV ne denek sorusuna verilebilecek belki de en basit cevap, eğitim durumunuz, iş tecrübeniz ve kişisel bilgileriniz hakkında bir özet. İş başvurusu sırasında, iş ilanları veren firmalara, kendinizi hazırladığınız özgeçmiş ile anlatırsınız. Bu nedenle CV hazırlama işi gerçekten çok önemlidir. İyi bir CV (Özgeçmiş) işe alınma ihtimalinizi de arttıracaktır.

Özgeçmiş nasıl yazılır?

Özgeçmiş hazırlarken vermeniz gereken bazı bilgiler var. Bu bilgiler içerisinde kendinizi iyi anlatmanız ve özellikle becerilerinizi anlatırken(liderlik, sosyal kişilik vb.) süslü bir dil kullanmak yerine net olmalısınız. Ayrıca yanlış bilgi vermemeniz de çok önemli. Bilmediğiniz bir şeyi bildiğinizi yazmamalısınız. Bu işe alındıktan sonra veya mülakat sırasında size sorun çıkartabilir.

Özgeçmiş’te mutlaka verilmesi gereken bilgiler:

Kişisel bilgileriniz (Ad soyad, iletişim bilgileri, askerlik durumu vb.)

Eğitim durumunuz ve bilgileriniz

Daha önceki iş deneyimleriniz

Becerileriniz, farklı bilgi birikimleriniz(sertifikalar, bilgisayar, Photoshop vb.)

Diller

Açıklama (Vurgulamak veya belirtmek istediğiniz bilgi)

Niyet Mektubu nedir?

Niyet mektubu tanımını ilk kez duyanlar için kısa bir tanıtım yapalım. Niyet mektubu, ön yazı olarak da biliniyor. Niyet mektubu yazmak isteyenlere ufak bir ipucu vermek gerekirse, giriş paragrafı çok önemli. Giriş paragrafında etkilenen bir işe alım uzmanı, özgeçmişinizi de farklı bir gözle okuyacaktır.

İş başvurusu için Niyet Mektubu nasıl yazılır?

Özgeçmişinizden ayrı olarak hazırladığınız bir sayfada, hangi pozisyon için başvurduğunuzu, bu pozisyon için sahip olduğunuz alt yapıyı(eğitim, tecrübe), şirkete ne katabilirsiniz ve neler bekliyorsunuz gibi sorulara yanıt vermeniz gerekiyor. Birçok kişi niyet mektubu hazırlamayı ihmal etse de aslında iş başvurularındaki etkisi çok büyük.

Ücretsiz CV (Özgeçmiş) oluşturabileceğiniz internet siteleri:

Resumonk şu an bulabileceğiniz en iyi ücretsiz CV hazırlama ve ön yazı oluşturma sitelerinden biri. Kolay kullanımı sayesinde çok zaman harcamadan güzel CV’ler oluşturabilirsiniz. Kullanabileceğiniz 5 adet ücretsiz CV şablonu bulunuyor. Bu şablonları PDF ve Docx formatlarında bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ön yazı tasarımları ise maalesef ücretli olarak sunuluyor.

Profesyonel özgeçmiş hazırlama konusunda iyi iş çıkartan Visual CV, ücretsiz versiyonunda kullanıcılarına 3 tane şablon sunuyor. Bu şablonların ikisi fotoğrafsız bir tanesi ise fotoğraflı. Kolay arayüzü ile oluşturduğunuz özgeçmişleri sadece PDF formatında indirebiliyorsunuz. Detaylı bir tasarım ve görsellik aramayanlar için iyi bir tercih olacaktır. Siteyi ayrıca tamamen Türkçe olarak da kullanabilirsiniz.

Türk girişimcilere ait CVlogin ile tamamen ücretsiz özgeçmişler oluşturabilirsiniz. Tamamen Türkçe arayüzü ile içerisinde 8 özgeçmiş örneği bulunduran site, kullanıcılara düzenleme açısından büyük olanaklar sağlıyor. Hazırladığınız CV örneklerini PDF formatıyla bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Tamamen ücretsiz olmasıyla rakipleri arasında sıyrılan bir site. Birbirinden farklı şablonları ve bir hayli detaylı düzenleme imkanı ile öne çıkıyor. Detaylı olmasının yanı sıra arayüzü de çok kullanışlı ve kolay. Bilgilerinizi hızlıca girip, otomatik olarak CV’nizin oluşturulmasını bekleyebilirsiniz. Hazırladığınız özgeçmiş örneğini PDF ve Docx başta olmak üzere 4 farklı formatta indirebilirsiniz.

Kick Resume daha çok ücretli şablonlara önem verse de içerisinde 4 tane ücretsiz CV örneği ve 1 adet ön yazı örneği bulunduruyor. Bu ücretsiz şablonu görsel açıdan düzenleme seçeneği maalesef yok. Ancak bilgilerinizi rahatlıkla yazabilirsiniz. Hazırladığınız CV’yi bilgisayarınıza sadece PDF formatında indirebilirsiniz.

Profesyonel CV hazırlama sitelerinden biri olan Resume Help, ücretsiz versiyonunda kullanıcılara tüm imkanları sunuyor. Ancak hazırladığınız özgeçmişlerden sadece bir tanesini indirebiliyorsunuz. O da .txt formatında. Bu nedenle özgeçmiş hazırladıktan sonra emin olmanızda fayda var.

Ücretsiz özellikler sunma konusunda en azından Resume Help’ten daha iyi olan Enhancv, kullanıcılarına birçok tasarım ve şablon sunuyor. Hazırladığınız özgeçmişleri ücretsiz bir şekilde PDF formatında bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Tasarım şablonları sektöre göre ayrı gruplandırılmış. İş başvurusunda bulunacağınız sektör grubunda, size uygun bir şablon seçebilirsiniz.

Canva denilince akıllara sosyal medya için görseller hazırlamak gelir. Ancak sitede kendinize özel CV örnekleri de hazırlayabilirsiniz. Üstelik Canva, diğer siteler arasında yaratıcılık ve tasarım açısından en fazla imkanı veren site. Özellikle ajanslara, teknoloji firmalarına iş başvurusu yapacaksanız, birbirinden yaratıcı tasarımlardan birini seçebilirsiniz. CV örneklerini birçok farklı formatta indirebilirsiniz. Canva ayrıca Türkçe arayüze sahip.

Adından da anlaşılacağı gibi basit ve klasik bir özgeçmiş hazırlamak isterseniz Standard Resume sitesinden faydalanabilirsiniz. Diğer sitelerde görebileceğiniz detaylı tasarım düzenleme ve şablon örnekleri burada yok. Yani tamamen basit ve klasik CV’ler hazırlayabilirsiniz.

Fazla detaylı olmayan ama basit de olmasını istemediğiniz CV tasarımları oluşturmak isterseniz, Novoresume bu konuda size yardım edecektir. Birkaç ücretsiz CV örneğini, düzenleyebilir ve size uygun hale getirebilirsiniz. Direkt CV önizlemesinden düzenleme yapılması da, işinizi bir hayli kolaylaştıracak.

Cake Resume’de özgeçmiş hazırlamadan önce hesap oluşturmanız gerekiyor. Ardından karşınıza bazı diyalog ekranları gelecek. Burada sizden istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra CV düzenleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Sitede üyelik hesabı başına sadece bir tane CV indirilebiliyor. İndirme formatı ise PDF.

Son olarak Resume Genius sitesini anlatıyoruz. İçerdiği 5-6 ücretsiz CV şablonu ile hayalinizdeki gibi olmasa da profesyonel düzeyde bir özgeçmiş oluşturmanızı sağlayacaktır. Düzenlemeler önizleme ile yapıldığından yine kolay bir arayüze sahip diyebiliriz. Sitenin tek kötü yanı ise sadece bir indirmeye izin vermesi.

Profesyonel ve ücretsiz özgeçmişler oluşturmanızı sağlayacak bu siteler ile iş ilanları başvurularınızda daha etkili olacaksınız. İş başvurusu yaptıktan sonra hazırladığımız özgeçmişler ile işe alım şansınızı önemli düzeyde arttırabilirsiniz. Unutmayın iyi bir CV süslü olan değil, net ve kısa olandır.