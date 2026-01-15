Euro NCAP, 2025'in En İyi Otomobillerini Açıkladı: İşte O Modeller!

Euro NCAP, 2025'te test ettiği en iyi otomobilleri açıkladı. Firma, aslında çok da şaşırtıcı olmayan modelleri "yılın en iyisi" olarak seçti. Peki o modeller hangileri? İşte detaylar...

Dünyanın en prestijli otomobil çarpışma testi oluşumlarından Euro NCAP, 2025'in en iyi otomobillerini açıkladı. Farklı farklı kategorilerde dağıtılan ödüller, 2026'da otomobil almak isteyenler için önemli bir kriter olacak gibi görünüyor.

Peki Euro NCAP ekibine göre 2025'in en iyi otomobilleri hangileri? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan yapılan açıklamalara yakından bakalım.

Euro NCAP'e göre 2025'in en iyi otomobilleri:

Mercedes-Benz CLA: En iyi performans ve en iyi küçük aile otomobili

Mercedes-Benz'in geçtiğimiz yıl tamamen yeni bir silüet kazandırdığı CLA, Euro NCAP'in 2025'te gerçekleştirdiği tüm testlerde en iyi sonuçları veren otomobil oldu. Kelimenin tam anlamıyla kusursuz olan Mercedes-Benz CLA, 2019 yılında girdiği testlerde de en iyi küçük aile otomobili olmayı başarmıştı.

MINI Cooper E: En iyi şehir otomobili ve süpermini

MINI Cooper'ın elektrikli versiyonu, kompakt boyutlarına rağmen girdiği çarpışma testlerinde çok iyi sonuçlar gösterdi. Süpermini sınıfının en iyisi olarak kayıtlara geçen MINI Cooper E, küçük boyutlu otomobillerin de büyük güvenlik önlemlerini karşılayabileceğini ortaya koymuş oldu.

Tesla Model Y: En iyi küçük SUV

Tesla'nın yenilediği Model Y'si, özellikle Çocuk Yolcu Koruma ve Güvenlik Yardımı gösterdiği performansla ödüle layık görüldü.

Tesla Model 3: En iyi geniş aile otomobili

Tesla Model 3 de tıpkı Model Y gibi çocuk güvenliği ve yardımcı teknolojiler tarafında gösterdiği performansla ön plana çıktı. Euro NCAP, Tesla'nın sürekli olarak ilerleme kaydettiğini söylüyor.

smart #5: En iyi büyük SUV

Daha çok küçük otomobilleriyle tanıdığımız smart, büyük SUV kategorisine iddialı bir giriş yaptı. Girdiği tüm testlerden alnının akıyla çıkan smart #5, Euro NCAP'e göre uzmanlık alanı küçük otomobiller olan bir firma için oldukça önemli.

Polestar 3: En iyi üst düzey otomobil

Satışa sunulduğu ülkelerde makam aracı olarak tercih edilen Polestar 3, yeni nesil sürücü destek teknolojileri, yapısal bütünlüğü ve çocuk koruma kategorisinde aldığı yüksek puanla rakiplerini geride bırakmayı başardı.