Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik performanslarını değerlendiren kuruluş Euro NCAP, güvenlik protokollerinde değişikliğe gitti. Değerlendirme kuruluşunun yaptığı değişikliklerin en önemlisi 23 yıldır kullanılan bariyer testinde oldu.

Euro NCAP, 1997 yılında kurulduğundan beri Avrupa pazarında yer alan otomobillerin güvenlik performanslarını test ediyor. Otomobil değerlendirme kuruluşu, kurulduğu yıldan beri her iki yılda bir test protokollerini güncelliyor. Kuruluşun test protokollerinde yeni değişikliği ise geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Euro NCAP’in test protokollerinde yapılan değişiklikler, yayınlanan bir açıklama bile duyuruldu. Açıklamaya göre Euro NCAP’in üç farklı test protokolünde değişiklik yapıldı. Değişiklikler arasında en dikkat çekici olanı ise 23 yıldır kullanılan bariyer testinin güncellenmesi oldu.

Euro NCAP’in test protokollerinde yapılan değişiklikler

Yukarıda da söylediğimiz gibi Euro NCAP’in test protokollerinde bu yıl yapılan değişiklikler arasında en dikkat çekici olanı 1997 yılından beri kullanılan orta ofset deforme olabilen bariyer testinin yerine Mobil Progresif Deforme Bariyer (MPDB) testinin gelmiş olması.

MPDB, bir araca monte edilen deforme bir bariyerdir. Bu bariyer, 50 km/s hızla hareket eden otomobile 50 km/s hızla çarpacak. MPDB testi sayesinde ön tarafındaki parçaların araç içindeki insanların yaralanmasında nasıl rol oynadığı değerlendirilecek.

Euro NCAP, test protokollerinde yaptığı güncellemeyle test mankenlerinde de değişikliğe gidiyor. Otomobil değerlendirme kuruluşu bundan sonra güvenlik testlerinde dünyanın en gelişmiş orta boy çarpışma testi mankeni olan THOR’u kullanacak.

Euro NCAP’ten yapılan açıklamada test protokollerinde yer alan yandan çarpışma testlerinin bundan sonra güvenlik testlerinin merkezinde olacağı belirtildi. Euro NCAP, aracın yan taraflarından meydana gelecek darbeleri test etmek için kullandığı yakın taraf bariyer test hızında ve bariyerin kütlesinde değişiklikler yaparak testi daha ciddi hale getirdi.

Euro NCAP, ilk kez sürücü koruması ve sürücüyle ön koltuktaki yolcu arasındaki potansiyel etkileşime odaklanarak uzak taraftaki darbe korumasını değerlendirmeye de karar verdi. Kuruluş testte yapılan değişiklikle merkezi hava yastıklarını artık daha iyi test edebileceğini açıkladı.

Kaza sonrası güvenliği de insanların hayatta kalması için hayati bir rol oynadığı için Euro NCAP, bu alanda da çalışma yaptı. Euro NCAP, uluslararası yangın ve kurtarma hizmetleri birliği olan CTIF ile ortaklık kurarak kaza sonrası güvenliği için test çalışmalarına başladı. Otomobil değerlendirme kuruluşu, bu ortaklık sayesinde kaza sonrası güvenliği test etmenin yanında elektrikli kapı kolları, kaza sonrası sürücü ve yolcuların araçtan çıkışı gibi konularda testler yapacak.

Dünyanın en önemli otomobil güvenlik performansı test kuruluşlarından olan Euro NCAP’in test protokollerinde yaptığı değişiklikler test sonuçlarında önemli değişikliklerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Euro NCAP, bu nedenle bu yıl yapılacak testlerin sonuçlarıyla önceki yıllardaki araçların aldığı puanların karşılaştırılmaması gerektiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını birçok kuruluşun çalışmasını etkilediği gibi Euro NCAP’in de çalışmalarını etkiledi. Virüs salgını nedeniyle test çalışmaları duran Euro NCAP, önümüzdeki aylarda yeniden otomobillerin güvenlik performansını test etmeye devam edecek.