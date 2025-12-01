Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Euro Truck Simulator 2, 13 yıl sonra oyuncu rekoru kırdı

13 yaşındaki ETS2, Steam’de eşzamanlı oyuncu sayısında kendi rekorunu kırdı. Nordic Horizons ve Forest Machinery DLC’leri etkili oldu.

Euro Truck Simulator 2, 13 yıl sonra oyuncu rekoru kırdı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

2012’de çıkan ETS2, simülasyon tutkunlarının yıllardır vazgeçemediği bir oyun. Ancak kimse, 13 yıl sonra kendi oyuncu rekorunu kırmasını beklemiyordu. 30 Kasım 2025’te SteamDB verilerine göre ETS2, 72.678 eşzamanlı oyuncuya ulaştı.

Bu rekorun arkasında, oyunun geliştiricisi SCS Software’ın aynı anda yayınladığı iki DLC var: Nordic Horizons ve Forest Machinery. Özellikle Nordic Horizons, oyuna kuzey Avrupa haritasını ekleyerek oyunculara yeni keşif alanları sundu. Forest Machinery ise daha fazla yük seçeneğiyle içerik çeşitliliğini artırdı.

Ekran görüntüsü 2025-12-01 174804

Oyunun Steam'de büyük indirimde olması da etkili oldu. Hem eski oyuncular geri döndü hem de yeni oyuncular için cazip hale geldi. ETS2, gerçekçilikten ödün vermeyen yapısıyla hâlâ güncel kalabileceğini kanıtladı.

Bu gelişme, simülasyon türündeki oyunların uzun ömürlü olabileceğini bir kez daha gösterdi. ETS2'nin başarısı, aktif destek ve topluluk etkileşiminin gücünü de ortaya koyuyor.

Euro Truck Simulator

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüyler Ürperten Teknoloji: Beynine Çip Takılan Güvercinler Drone Gibi Kontrol Edildi [Video]

Tüyler Ürperten Teknoloji: Beynine Çip Takılan Güvercinler Drone Gibi Kontrol Edildi [Video]

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Skoda, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Otomobilini Tanıttı

Skoda, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Otomobilini Tanıttı

GTA 4'ün Grafiklerini GTA 5 Seviyesine Getiren Mod Yayımlandı [Video]

GTA 4'ün Grafiklerini GTA 5 Seviyesine Getiren Mod Yayımlandı [Video]

Leapmotor, Sudan Ucuza Satacağı Efsanevi Hatchback Otomobili Lafa 5'i Tanıttı!

Leapmotor, Sudan Ucuza Satacağı Efsanevi Hatchback Otomobili Lafa 5'i Tanıttı!

[28 Kasım-1 Aralık] 1.400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[28 Kasım-1 Aralık] 1.400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim