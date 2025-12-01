Euro Truck Simulator 2, 13 yıl sonra oyuncu rekoru kırdı

13 yaşındaki ETS2, Steam’de eşzamanlı oyuncu sayısında kendi rekorunu kırdı. Nordic Horizons ve Forest Machinery DLC’leri etkili oldu.

2012’de çıkan ETS2, simülasyon tutkunlarının yıllardır vazgeçemediği bir oyun. Ancak kimse, 13 yıl sonra kendi oyuncu rekorunu kırmasını beklemiyordu. 30 Kasım 2025’te SteamDB verilerine göre ETS2, 72.678 eşzamanlı oyuncuya ulaştı.

Bu rekorun arkasında, oyunun geliştiricisi SCS Software’ın aynı anda yayınladığı iki DLC var: Nordic Horizons ve Forest Machinery. Özellikle Nordic Horizons, oyuna kuzey Avrupa haritasını ekleyerek oyunculara yeni keşif alanları sundu. Forest Machinery ise daha fazla yük seçeneğiyle içerik çeşitliliğini artırdı.

Oyunun Steam'de büyük indirimde olması da etkili oldu. Hem eski oyuncular geri döndü hem de yeni oyuncular için cazip hale geldi. ETS2, gerçekçilikten ödün vermeyen yapısıyla hâlâ güncel kalabileceğini kanıtladı.

Bu gelişme, simülasyon türündeki oyunların uzun ömürlü olabileceğini bir kez daha gösterdi. ETS2'nin başarısı, aktif destek ve topluluk etkileşiminin gücünü de ortaya koyuyor.