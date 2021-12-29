Eurostat'tan TÜİK Hakkında 'Yönetim Değişikliği' Açıklaması

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat), Türkiye İstatistik Kurumu’na ilişkin bazı önemli değerlendirmelerde bulundu. Eurostat, TÜİK’teki sık yönetim değişikliğinin güvenilirliği önemli ölçüde zedelediğini belirtti.

Avrupa ülkeleri hakkında her türlü verinin ana sağlayıcısı olan Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat), bugün Türkiye’nin istatistik alanına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Eurostat, Dünya tarafından sorulan Türkiye İstatistik Kurumu’na ilişkin soruları, Avrupa Komisyonu 2021 raporundan alıntı yaparak cevapladı. Kurum, bir nedenden dolayı TÜİK’in güvenirliğini zedelediğini açıkladı.

“TÜİK’in görevlerini yerine getirmesinde, doğruluğunda ve bağımsızlığında herhangi bir iyileşme ya da bozulma gözlemlediniz mi?” sorusunu cevaplayan Eurostat, Türkiye’nin istatistik alanında orta düzeyde hazırlıklı olduğunu belirtti. Kurum, Türkiye’nin AB kurallar bütünü, yıllık ulusal hesaplar ve Aşırı Açık Prosedürü ile ilgili uyum düzeyini iyileştirmede ilerleme kaydettiğini ifade etti. Fakat TÜİK başkanı ve diğer yönetim pozisyonlarının sık sık değişmesinin güvenilirliği önemli ölçüde zedelediğini ifade etti.

“Geçen yıl bulunulan tavsiyeler sınırlı ölçüde uygulandı”

Eurostat, bunun ardından geçen yıl bulunulan tavsiyelerin TÜİK tarafından sınırlı ölçüde uygulandığını gördüklerini açıkladı. “Tavsiyenize uyulmadığında ne ölçüde söz hakkınız olabilir? Herhangi bir bağlayıcı kural koyma şansınız var mı?” sorusunaysa şu şekilde cevap verdi:

“Yıllık Türkiye Raporu, Komisyon’un bu alandaki ilerleme hakkında bilgi verdiği istatistiklere ayrılmış bir bölüm içermektedir. İyi politika oluşturmanın bel kemiği olan istatistik alanındaki gelişmeler, ekonomik kriterler de dahil olmak üzere diğer bölümlerde rapor edilmektedir. Türkiye AB'nin bir üyesi değildir, dolayısıyla Avrupa İstatistiklerinin yasal zemini Türkiye için bağlayıcı değildir.

Türkiye hakkında yukarıda bahsedilen yıllık rapor, müktesebata kademeli olarak uyum sağlaması beklenen bir aday ülke olarak Türkiye'nin alacağı öncelikli aksiyonlar için rehberlik ve tavsiyeler sunmaktadır. Genel anlamda ise, TÜİK ile geleneksel olarak iyi bir iş birliği vardır.”