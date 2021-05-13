Evde Sıkılan Çocuklara Bilimi Sevdirecek 6 Basit Deney

Tam kapanma sürecinde evde sıkılıyor musunuz? Ya da evde sıkılan çocuklarınız mı var? Bu deneyler her yaştan insanı eğlendirecek cinsten deneyler. Üstelik öğrenmenin yaşı yok.

Amerikan filmlerinde falan sık sık çocukların bilim fuarlarına gittiğini görürüz. Hatta bu yapımlarda genelde bir yemek sodasıyla yapılan volkan geyiği dönüp durur. Ülkemizde ise her zaman böyle çalışmalar yapılmadığı bir gerçek.

Hem çocukların hem de yetişkinlerin evde olduğu tam kapanma sürecinde, evde geçirilen zamanı daha eğlenceli hale getirmek için yapılabilecek çeşitli bilimsel deneyler var. Bu deneyleri yapmak için tek gereken ise evde bulunan malzemeler.

Volkan deneyi:

Gerekenler:

10 ml bulaşık deterjanı

100 ml ılık su

400 ml beyaz sirke

Gıda boyası

Karbonat çözeltisi (yarım bardak karbonat ve yarım bardak su karışımı

2 litrelik boş içecek şişesi

Nasıl yapılır?

Not: Evin dışında yapmanız temizlik aşamasını çok kolaylaştıracaktır.

Sirke, su, bulaşık deterjanı ve 2 damla gıda boyasını boş şişenin içinde karıştırın.

Karbonat çözeltisini tamamen sıvılaşana kadar bir kaşıkla karıştırın.

Çözeltiyi şişeye hızlıca dökün ve olay yerinden uzaklaşın.

Neden olur: Sirke ve karbonat arasındaki etkileşimden karbondioksit ortaya çıkar. Bu karbondioksit bir an önce şişeden çıkmak ister. Bu yüzden de gördüğümüz patlama gerçekleşir.

Tahta kalemi ile cama yaptığınız çizimleri canlandırın:

Gerekenler:

Cam

Marker kalem (Bildiğimiz tahta kalemi)

Su

Nasıl yapılır?

Kalemle cama bir figür çizin. İlk aşamada çöp adam falan olabilir.

Üstüne biraz su damlatın.

Bir süre bekledikten sonra damlayı hareket ettirin.

Neden olur: Marker kalem içinde alkol ve pigmentler bulunur. Alkol suda çözündükten sonra geriye katılaşmış bir çöp adam figürü kalır ve bu figür suda yüzer.

Pipetler ile pan flüt yapımı

Gerekenler:

Pipetler

Bant

Makas

Nasıl yapılır?

Makası kullanarak pipetleri farklı boylarda kesin.

Kestiğiniz pipetleri en kısadan en uzuna sıralayın.

Sıraladığınız pipetleri bantla yapıştırın.

Nasıl çalışır: Pipetlerin boyu değiştikçe, üflediğinizde oluşan ses dalgalarının titreşimleri de değişiklik gösterir.

Şişede bulut yapımı

Gerekenler:

Boş, kapaklı su şişesi

Makas

Izopropil Alkol

Koruma Gözlükleri

Nasıl Yapılır?

Makası kullanarak şişenin üzerindeki etiketi kesin.

Alkolden birazını şişeye koyun.

Şişeyi kapatın.

Sonrasında şişeyi yan çevirip yuvarlayarak alkolü şişenin tüm iç yüzeyine sürün.

Şişeyi sıkıp çevirebildiğiniz kadar çevirin.

Şişeyi serbest bıraktığınızda içinde bir bulut oluşacak.

Neden olur: Şişeyi sıktığımızda oluşturuğumuz basınç nedeniyle su buharı bir araya toplanır, ısınır ve buharlaşır. Sonrasında şişeyi serbest bıraktığımızda bu buhar çok hızlı şekilde soğuyarak bulut oluşturur.

Bardakta fırtına yapımı:

Gerekenler:

Traş köpüğü

Su

Gıda boyası

Nasıl yapılır?

Bardağın yarısını suyla doldurun

Üstüne traş köpüğü sıkın ve köpüğü düzeltin

Gıda boyasını kaşık kaşık dökün

Neden olur: Bu deneyde aslında atmosferi ve bulutları su ve köpükle oluşturuyoruz. Bulutlar bir noktaya kadar su buharı biriktirebiliyor. Sonrasında ise yağışlar ortaya çıkıyor.

Ev yapımı oyun hamuru:

Gerekenler

3 bardak un

Yarım bardak tuz

6 çay kaşığı krem tartar

3 çay kaşığı yağ

3 bardak su

Nasıl yapılır?