Evde Sıkılan Çocuklara Bilimi Sevdirecek 6 Basit Deney

Amerikan filmlerinde falan sık sık çocukların bilim fuarlarına gittiğini görürüz. Hatta bu yapımlarda genelde bir yemek sodasıyla yapılan volkan geyiği dönüp durur. Ülkemizde ise her zaman böyle çalışmalar yapılmadığı bir gerçek.
Hem çocukların hem de yetişkinlerin evde olduğu tam kapanma sürecinde, evde geçirilen zamanı daha eğlenceli hale getirmek için yapılabilecek çeşitli bilimsel deneyler var. Bu deneyleri yapmak için tek gereken ise evde bulunan malzemeler.
Volkan deneyi:
Gerekenler:
- 10 ml bulaşık deterjanı
- 100 ml ılık su
- 400 ml beyaz sirke
- Gıda boyası
- Karbonat çözeltisi (yarım bardak karbonat ve yarım bardak su karışımı
- 2 litrelik boş içecek şişesi
Nasıl yapılır?
- Not: Evin dışında yapmanız temizlik aşamasını çok kolaylaştıracaktır.
- Sirke, su, bulaşık deterjanı ve 2 damla gıda boyasını boş şişenin içinde karıştırın.
- Karbonat çözeltisini tamamen sıvılaşana kadar bir kaşıkla karıştırın.
- Çözeltiyi şişeye hızlıca dökün ve olay yerinden uzaklaşın.
Neden olur: Sirke ve karbonat arasındaki etkileşimden karbondioksit ortaya çıkar. Bu karbondioksit bir an önce şişeden çıkmak ister. Bu yüzden de gördüğümüz patlama gerçekleşir.
Tahta kalemi ile cama yaptığınız çizimleri canlandırın:
Gerekenler:
- Cam
- Marker kalem (Bildiğimiz tahta kalemi)
- Su
Nasıl yapılır?
- Kalemle cama bir figür çizin. İlk aşamada çöp adam falan olabilir.
- Üstüne biraz su damlatın.
- Bir süre bekledikten sonra damlayı hareket ettirin.
Neden olur: Marker kalem içinde alkol ve pigmentler bulunur. Alkol suda çözündükten sonra geriye katılaşmış bir çöp adam figürü kalır ve bu figür suda yüzer.
Pipetler ile pan flüt yapımı
Gerekenler:
- Pipetler
- Bant
- Makas
Nasıl yapılır?
- Makası kullanarak pipetleri farklı boylarda kesin.
- Kestiğiniz pipetleri en kısadan en uzuna sıralayın.
- Sıraladığınız pipetleri bantla yapıştırın.
Nasıl çalışır: Pipetlerin boyu değiştikçe, üflediğinizde oluşan ses dalgalarının titreşimleri de değişiklik gösterir.
Şişede bulut yapımı
Gerekenler:
- Boş, kapaklı su şişesi
- Makas
- Izopropil Alkol
- Koruma Gözlükleri
Nasıl Yapılır?
- Makası kullanarak şişenin üzerindeki etiketi kesin.
- Alkolden birazını şişeye koyun.
- Şişeyi kapatın.
- Sonrasında şişeyi yan çevirip yuvarlayarak alkolü şişenin tüm iç yüzeyine sürün.
- Şişeyi sıkıp çevirebildiğiniz kadar çevirin.
- Şişeyi serbest bıraktığınızda içinde bir bulut oluşacak.
Neden olur: Şişeyi sıktığımızda oluşturuğumuz basınç nedeniyle su buharı bir araya toplanır, ısınır ve buharlaşır. Sonrasında şişeyi serbest bıraktığımızda bu buhar çok hızlı şekilde soğuyarak bulut oluşturur.
Bardakta fırtına yapımı:
Gerekenler:
- Traş köpüğü
- Su
- Gıda boyası
Nasıl yapılır?
- Bardağın yarısını suyla doldurun
- Üstüne traş köpüğü sıkın ve köpüğü düzeltin
- Gıda boyasını kaşık kaşık dökün
Neden olur: Bu deneyde aslında atmosferi ve bulutları su ve köpükle oluşturuyoruz. Bulutlar bir noktaya kadar su buharı biriktirebiliyor. Sonrasında ise yağışlar ortaya çıkıyor.
Ev yapımı oyun hamuru:
Gerekenler
- 3 bardak un
- Yarım bardak tuz
- 6 çay kaşığı krem tartar
- 3 çay kaşığı yağ
- 3 bardak su
Nasıl yapılır?
- Çocukları bu deneyi yaparken yalnız bırakmayın.
- Tuzu suda çözün.
- Bütün malzemeleri geniş bir kaba alın.
- Orta ateşte sürekli olarak karıştırın, yanlardan toplayarak top haline gelene kadar bu işlemi sürdürün.
- Hamuru oyun hamuru kıvamına gelene kadar yoğurun.
- Plastik bir kapta saklayın.