Star Wars serisinde Obi-Wan Kenobi karakterine can veren Ewan McGregor, dizinin Disney+'ta yayınlanacağını ve çekimlerine Mart 2021'de başlanacağını açıkladı. Dizinin 2021 sonları ya da 2022 başlarında yayınlanması bekleniyor.

Sinema dünyasında Star Wars serisi denildiğinde akla ilk gelen karakterlerden bir tanesi de Obi-Wan Kenobi oluyor. Serinin ikonikleşmiş karakterlerinden bir tanesi olan Obi-Wan Kenobi hayranları için ise güzel bir haberimiz var.

Trainspotting, Doctor Sleep gibi yapımlarda da boy gösteren Ewan McGregor, dün katıldığı The Graham Norton Show'da, Disney+'ta Obi-Wan Kenobi dizisinin yayınlanacağını resmen onaylarken dizinin çekimlerine de Mart 2021'de başlayacaklarını dile getirdi.

Obi-Wan Kenobi dizisinin çekimleri Mart 2021'de başlıyor

Ewan McGregor, "Obi-Wan Kenobi'nin hikâyesi, sanırım. Tamamen benim hakkımda değil, ancak ben bir hayli yer alıyorum ki bu iyi bir şey. Çekimlerine önümüzdeki sene mart ayında başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, ilk Star Wars üçlemesinde Obi-Wan karakterine can veren Sir Alec Guinness ile hiç tanışmadığını söyledi. McGregor, Guinness'in genç Obi-Wan'ı nasıl oynayabileceği konusunda ise yardım aldığını dile getirdi. Guinness ile hiç tanışmadığını ancak filmleri vasıtasıyla kendisini çok sevdiğini dile getiren McGregor, hazırlanmak için Guinness'in eski filmlerini izlediğini söyledi.

Ewan McGregor, daha önce verdiği bir röportajda 2019 yılında duyurulan Obi-Wan Kenobi dizisinin 6 bölümden oluşacak tek bir sezon olarak planlandığını dile getirmişti. Dizi, Revenge of the Sith'ten 8 yıl sonrasını, A New Hope'tan 11 yıl öncesini, Jedi Order'ın tamamen bittiği bir dönemi anlatacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle dizinin yayınlanma tarihinin 2021 sonları ya da 2022 başları olması bekleniyor. Peki, sizin dizi hakkındaki düşünceleriniz neler? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.