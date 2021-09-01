İş ve Okulda Fazlasıyla İşinize Yarayacak 9 Excel Formülü

Dünyanın en önde gelen elektronik tablolarından birisi olan Microsoft Excel, birçok insan tarafından anlaması ve kullanması açısından kafa karıştırıcı olarak benimseniyor ancak bu zorluğu kolaylaştıran bazı formüller var. Biz de sizler için bu 9 formülü listeledik.

450’den fazla işlevi bulunan Microsoft Excel; dünyada ve ülkemizde en yaygın olarak kullanılan elektronik tablo uygulaması olmayı başarmıştır. Ancak kullanımı hala daha birçok insan tarafından anlaşılmaz veya kafa karıştırıcı olarak görülmekte. Hatta bu sayı o kadar fazla ki Excel’in kullanımını öğrenmek isteyenler için bir sürü kurslar var.

Hesaplama, pivot tablolar ve grafik oluşturma araçları sayesinde hem günlük hem de iş hayatında önemli bir yere sahip olan Excel’in kullanımını epeyce kolaylaştıran 9 formülü bulduk ve sizler için sıraladık.

Microsoft Excel Formülleri:

Metinleri Sütunlara Dönüştürme

Sütunları Birleştirme

Hücre İçindeki Harfleri Küçük ve Büyük Harf Olarak Yazma

Sayısal Değerleri Sayma

Mantıksal Toplama ve Sonuç Yazdırma

Koşula Göre Sayma

Koşullu Biçimlendirme

Ortalama Alma

Excel Kullanırken İşinize Yarayacak Kısayollar

Metinleri sütunlara dönüştürme

Adım #1: Verilerin veya değerlerin bulunduğu sütunu seçiniz.

Verilerin veya değerlerin bulunduğu sütunu seçiniz. Adım #2: Daha sonrasında ise Veri sekmesinden Veri Araçları grubuna tıklayınız.

Daha sonrasında ise Veri sekmesinden Veri Araçları grubuna tıklayınız. Adım #3: En son olarak Metni Sütunlara Dönüştür seçeneğine tıklandığında işlem tamamlanacaktır.

Excel programında metinler sola yaslı, sayısal değerler ise sağa yaslı yazılırlar. Veriler her zaman ayrı ayrı karşınıza çıkmayabilir ve bu da hepsinin metin olarak algılanmasına neden olabilir. Hem bunu önlemek hem de verileri düzgün bir şekilde görmek için metinleri sütunlara pratik ve oldukça kolay bir şekilde dönüştürebilirsiniz.

Sütunları birleştirme

Adım #1: İlk önce birleştirmek istediğiniz verilerin yanına bir sütun ekleyin.

İlk önce birleştirmek istediğiniz verilerin yanına bir sütun ekleyin. Adım #2: Daha sonrasında = yazın ve birleştirmek istediğiniz ilk hücreyi seçin.

Daha sonrasında = yazın ve birleştirmek istediğiniz ilk hücreyi seçin. Adım #3: Son olarak birleştirmek istediğiniz diğer hücreyi de seçin ve enter tuşuna basın. Bunun için =A2&" "&B2 formülü örnek olarak verilebilir.

Excel’in basit işlevlerinden birisi ise istediğiniz hücreleri sütunlarda birleştirebilmenizdir. Bu birleştirme formülünü kullanarak iki veya daha fazla sütunu bir araya veri kaybı olmadan getirebilirsiniz.

Hücre içindeki harfleri küçük veya büyük olarak yazma

Adım #1: =KÜÇÜKHARF() formülü ile küçük harfle yazmak istediğiniz hücreyi seçip parantez içinde belirttiğinizde hepsi küçük harflerle yazılmış olacaktır.

=KÜÇÜKHARF() formülü ile küçük harfle yazmak istediğiniz hücreyi seçip parantez içinde belirttiğinizde hepsi küçük harflerle yazılmış olacaktır. Adım #2: Eğer hücre içindeki harfleri büyük yazmak istiyorsanız da =BÜYÜKHARF() formülünü kullanmanız yeterli olacaktır.

Bazen Excel programında verilerimizi ya küçük ya da büyük harfle yazmamız gerekebilir. Excel’in özelliği sayesinde her bir hücre için tek tek uğraşmadan 1-2 adımda bu işlemi kolay bir şekilde halledebilirsiniz.

Sayısal değerleri sayma

Adım #1: Giriş simgesine bastıktan sonra yukarıdaki fotoğrafta formülleri yazıcağınız yer kırmızı ile gösterildi.

Giriş simgesine bastıktan sonra yukarıdaki fotoğrafta formülleri yazıcağınız yer kırmızı ile gösterildi. Adım #2: O kısma =BAĞ_DEĞ_SAY() formülünü yazdığızda ve hangi hücrelerdeki sayısal değerleri öğrenmek istiyorsanız onları da parantez içinde belirttiğinizde işleminiz tamamlanacaktır.

Mantıksal, hata değerlerini ve metinleri saymak için =BAĞ_DEĞ_SAY() formülünü kullanabilirsiniz. Aynı zamanda sayı içeren hücre sayısını ve bazı değişkenler listesindeki sayıları saymanızda yardımcı olur.

Mantıksal toplama ve sonuç yazdırma

Adım #1: Toplanacak bütün hücreleri seçin ve =TOPLA() fonksiyonunu yazın.

Toplanacak bütün hücreleri seçin ve =TOPLA() fonksiyonunu yazın. Adım #2: Mantıksal sonuç yazdırmak için =EĞER fonksiyonu kullanılır.

Microsoft Excel programında hücrelerin otomatik toplama yapması yukarıdaki yazdığımız formül ile mümkün. Tüm matematik işlemlerini kolaylıkla yapabilen bir sistemi olduğun için de fazlasıyla tercih edilen bir program. Bu sayede hem işinizi kısa sürede halletmiş oluyorsunuz hem de zamandan tasarruf ediyorsunuz.

Eğer işlevi olarak bilinen mantıksal sonuç yazdırma, Excel’in en yaygın özelliklerinden birisidir. Eğer fonksiyonu; iki değer arasında mantıksal karşılaştırmalar yapmanıza olanak sağlar.

Koşula göre sayma

Adım #1: Giriş sekmesine tıklayınız.

Giriş sekmesine tıklayınız. Adım #2: Fonksiyonların yazıldığı boşluğa =EĞERSAY formülünü yazıp Enter tuşuna basınız.

Bu formülü yazdığınızda; size, şarta uygun olan tüm hücrelerin sayısını verecektir. Örnek verecek olursak; eğer bir sınıfta kimin geçip kimin kaldığını öğrenmek istiyorsanız parantez içine hem hücre aralığını yazıp hem de geçti kelimesini yazdığınızda geçen öğrencilerin sayısını öğrenmenizde yardımcı olacaktır. Bu tür hesaplamalar Excel sayesinde birkaç dakikanızı alacaktır.

Koşullu biçimlendirme

Adım #1: Giriş sekmesine tıklayınız.

Giriş sekmesine tıklayınız. Adım #2: Stiller grubunun içerisinden koşullu biçimlendirme işlevine tıklayınız.

Excel’in en çok kullanılan özelliklerinden biri olan koşullu biçimlendirme sayesinde elektronik tablolarınızı tekrardan düzenleyip, renklendirme ile uğraşmak zorunda değilsiniz çünkü bu görevi koşullu biçimlendirmenin kendisi yapıyor.

Renk ölçekleri ve veri çubukları kurallarına göre hazırlanmış olan bu özellikle hücrelerin arka planlarını renklendirerek vurgularınızı belirginleştirebilirsiniz.

Ortalama alma

Adım #1: Giriş menüsüne tıklayınız.

Giriş menüsüne tıklayınız. Adım #2: Fonksiyonları yazdığımız boşluğa =ORTALAMA() formülünü yazıp enter tuşuna basınız.

Excelde yaptığınız hesaplamalardan biri de ortalama almak olabilir. Bunun için de epey kolay bir yol olan; ortalama alma formülünü kullanırsanız Excel sizin yerinize istediğiniz ortalamayı birkaç saniye içerisinde sunacaktır.

Ayrıca ortalama işlevi ile birlikte merkezi eğilimin üç farklı ölçüsünü ölçer. Bunlar ise; ortalama, orta değer ve mod’dur.

Excel kullanırken işinize yarayacak kısayollar

F4 tuşu ile son düzenlemeyi tekrarlayabilirsiniz. Eğer bir şeyi tekrarlamak isterseniz bu kısayol size zaman kazandıracaktır.

tuşu ile son düzenlemeyi tekrarlayabilirsiniz. Eğer bir şeyi tekrarlamak isterseniz bu kısayol size zaman kazandıracaktır. ALT + Enter kısayolu sayesinde aynı hücrede yeni bir satır başlatabilirsiniz. Bir hücreye çok fazla veri koymanız gerekiyorsa bu kısayol sayesinde işiniz daha kolay olacaktır.

kısayolu sayesinde aynı hücrede yeni bir satır başlatabilirsiniz. Bir hücreye çok fazla veri koymanız gerekiyorsa bu kısayol sayesinde işiniz daha kolay olacaktır. CTRL + ` tuşları formülleri görüntülemenize yardımcı olur. Bir hücrenin formülüne ve değerlerine bakmak için bu kısayolu kullanabilirsiniz.

tuşları formülleri görüntülemenize yardımcı olur. Bir hücrenin formülüne ve değerlerine bakmak için bu kısayolu kullanabilirsiniz. CTRL + I kısayolu ile metninizi hızlı ve pratik bir şekilde hem italik olarak hem de italik olmaktan çıkartmak için kullanabilirsiniz.

kısayolu ile metninizi hızlı ve pratik bir şekilde hem italik olarak hem de italik olmaktan çıkartmak için kullanabilirsiniz. CTRL + Shift + ; tuşları sayesinde tablonuza girdiğiniz verilerin saatini işleyebilirsiniz. Eğer verileri ne zaman işlediğinizi hatırlamakta zorlanıyorsanız bu kısayol tam sizin için!

Excel programının hayatımızdaki yeri belli. Çoğu iş alımlarında da dikkat edilen bir unsur olduğu için nasıl kullanıldığını öğrenmemiz oldukça önemli.

Biz de bu yüzden sizler için Excel’in kullanımını fazlasıyla kolaylaştıran 9 formülü bir araya getirdik ve listeledik. Umarız ki keyifli ve faydalı bir okuma olmuştur. Eğer bu ve bunun gibi içerikleri seviyorsanız yapmanız gereken tek şey Webtekno’yu takip etmek.