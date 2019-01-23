Samsung Galaxy A20'nin Geekbench Skoru Görüntülendi

Samsung'un amiral gemilerine göre daha uygun fiyata satışa sunduğu ve orta-üst segment telefonlarının yer aldığı Galaxy A serisinin, önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Samsung tarafından Galaxy A serisi hakkında herhangi bir açıklama yapılmasa da Galaxy A20 adında bir cihaz, Geekbench'te görüntülendi.

Samsung'un kısa bir süre sonra duyuracağı Galaxy S10 serisine ek olarak Galaxy M serisinin de çok uzak olmayan bir zamanda satışa sunulacağı düşünülüyor. Koreli akıllı telefon üreticisinin bir diğer serisi olan Galaxy A serisinde de işler sessiz sedasız ilerliyor. Samsung, Galaxy A serisinden herhangi bir cihaz hakkında bir açıklama yapmasa da telefon hakkında farklı kaynaklardan bilgiler gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te A30 ve A40 adıyla ortaya çıkan cihazlardan sonra bugün A20 adında bir akıllı telefonun test sonuçları ortaya çıktı. SM-A205FN model numarasına sahip yeni akıllı telefonun, tıpkı Galaxy A30'da olduğu gibi Exynos 7885 14 nm 8-çekirdekli SoC işlemciye sahip olduğu görüldü.

3 GB RAM'e sahip olan A20'nin tek çekirdek skoru 1099, çoklu çekirdek skoru ise 3456 olarak açıklandı. Android 9 Pie işletim sistemi kullanan akıllı telefonun parmak izi sensörü hakkında ise farklı söylentiler ortaya atılmış durumda.

Daha önce ortaya atılan iddialarda Galaxy A serisinin Infinity-V ekrana ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağı belirtilmişti. Fakat Galaxy A20, arka tarafta konumlandırılan bir parmak izi sensörü ile karşımıza çıkabilir. Samsung'un Galaxy A serisi hakkında resmi açıklamaların, 2019'un ilk çeyreğinin sonunda ya da ikinci çeyreğinin başında yapılması bekleniyor.