  • Samsung Galaxy S10 Başka Cihazları Kablosuz Şarj Edebilecek

Samsung Galaxy S10, Başka Cihazları Kablosuz Olarak Şarj Edebilecek

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Samsung, yeni amiral gemisine kablosuz şarj aktarma özelliğini getirebilir.

Galaxy ailesinin 10. üyesi olma unvanını taşıyacak olan Samsung Galaxy S10'un 20 Şubat tarihinde San Francisco'da gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde tanıtılması teknoloji sektöründe iple çekiliyor. Çentiksiz Infinity-O ekrana sahip olan yeni amiral gemisi hakkındaki yeni bilgiler ise halihazırda bulunan heyecanı her geçen gün artırıyor. Ortaya çıkan bir fotoğrafa göre Galaxy S10 akıllı telefonu "tersten kablosuz şarj" özelliğine sahip olacak.
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Huawei'nin amiral gemisi Mate 20 Pro'da kullandığı ve daha sonra yaygınlaşan "tersten kablosuz şarj" özelliği aktif edildiğinde, cihazınız, kablosuz şarjı destekleyen başka bir cihazı şarj edebiliyor. Cihazın tanıtımında kullanılacak bir uzaktan kumandanın fotoğrafının ortaya çıkması, Samsung'unda bu özelliği inovatif bir ekrana sahip olan yeni amiral gemisine entegre edeceğine işaret ediyor.
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Galaxxy S10 lansmanında kullanılacak olan uzaktan kumandanın toplamda 5 tuşu bulunurken, en alttaki tuş ise dikkatleri direkt olarak üzerine çekiyor. Bataryadan dışarıya doğru bir ok göstergesinin bulunduğu tuş, yüksek ihtimalle Galaxy S10'un başka cihazları şarj etmesini sağlayacak olan "tersten kablosuz şarj" özelliğinin tanıtılacağı slaytı harekete geçiren tuş olacak.
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Kaynak : https://www.androidpit.com/samsung-galaxy-s10-reverse-wireless-charging
Etiketler: samsung galaxy s10, tersten kablosuz şarj
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