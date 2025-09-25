Eylül 2025 PlayStation State of Play'de Duyurulan Tüm Oyunlar ve Fragmanlar

PlayStation'ın çok beklenen State of Play etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Marvel's Wolverine başta olmak üzere birçok yeni oyun duyuruldu.

Sony, gece saatlerinde oyunseverlerin merakla beklediği **State of Play **etkinliğini resmen gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren etkinlikte önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek yeni PlayStation oyunlarından duyurular geldi ve yepyeni fragmanlar paylaşıldı.

Biz de bu etkinlikte yapılan tüm duyuruları sizler için derledik. Insomniac imzalı Marvel’s Volverine başta olmak üzere her biri birbirinden heyecan verici birçok oyun yakında bizlerle buluşacak. Gelin paylaşılan fragmanlara ve duyurulara bakalım.

Marvel’s Wolverine

Spider-Man oyunlarının geliştiricisi Insomniac, yıllar önce duyurduğu Marvel’s Wolverine oyunundan nihayet bilgiler paylaştı ve fragman yayımladı. Fragmandan kanlı ve şiddet dolu bir oyunun bizi beklediğini görebiliyoruz. Sevilen karaktere Liam McIntyre hayat veriyor. İkonik Wolverine kostümünü giymesi, aksiyon dolu sahneler fragmanın dikkat çeken bölümlerinden. Açıklamalara göre Marvel’s Wolverine, 2026’nın sonbaharında piyasaya sürülecek.

Saros’tan oynanış fragmanı ve çıkış tarihi

Returnal’ın geliştiricisi Housemarque’ın yeni oyunu Saros, State of Play’de öne çıkan oyunlardandı. Saros’tan ilk kez oynanışa detaylı bir bakış atmamızı sağlayan bir oynanış videosu paylaşıldı. Ayrıca oyunun 20 Mart 2026’da geleceği duyuruldu. Saros, kendini şekil değiştiren bir gezegende bulan Arjun Devraj isimli karakterin hikâyesini konu edinecek.

Battlefield 6’nın hikâye moduna ilk bakış

Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Battlefield 6’da hikâye modunun da yer alacağı biliniyordu. Etkinlikte de bu moda ilk bakışı atmamızı sağlayan bir fragman yayımlandı. Hikâye modu hakkında çok şey bilmiyoruz. Oyunun çıkış tarihi 10 Ekim. Yani kısa süre sonra her şeyi öğreneceğiz.

Crimson Desert çıkış tarihi

Açık dünya ve macera türlerinde bir oyun olacak Crimson Desert’ün çıkış tarihi de paylaşıldı. Pearl Abyss tarafından geliştirilen oyun, 19 Mart 2026’da piyasaya sürülecek. Pywel isimli acımasız ama çok güzel bir kıtada geçen oyunda Kliff isimli karakterin yaşadıkları konu ediniliyor.

Nioh 3 çıkış tarihi

Çıkış yapacağı tarih açıklanan bir diğer oyun ise Nioh 3’tü. Sony’nin aktardığına göre Team Ninja imzası taşıyan aksiyon RPG’si, 6 Şubat 2026 tarihinde resmen piyasaya sürülecek. Nioh serisinin bir parçası olacak oyunda karanlık samuray ve ninja dünyasına adım atacaksınız.

Zero Parades – For Dead Spies

Etkinlikte “Zero Parades – For Dead Spies” isimli yeni bir oyuna da yer verildi. Paylaşılan fragmana baktığımzıda oyunun hikâye odaklı bir casusluk oyunu olacağını görebiliyoruz. Oyuncular oyunda her köşede ihanetin olduğu ve başarısızlığın kaçınılmaz olduğu bir dünyada Hershel isimli karakteri kontrol edecek.

Chronoscript: The Endless End

Yeni duyurulan oyunlardan biri de DeskWorks tarafından geliştirilen Chronoscript: The Endless End. Oyun, sonsuz bir hikâyenin içinde sıkışıp kalan ve hikâyenin son bölümünü yazmak zorunda kalan bir editörü anlatıyor. İlginç konusuyla dikkat çekecek oyun, 2D aksiyon macera türünde olacak ve 2026’da gelecek.

Code Vein II çıkış tarihi

RPG türündeki Code Vein'in devam oyunu Code Vein II'nin çıkış tarihi resmen açıklandı. Oyun, 30 Ocak 2026 tarihinde bizlerle buluşacak. Fragman, vampirler ve insanların birlikte yaşadığı bir geleceğe bizi götürecek oyunda nelerle karşılaşacağımıza bir bakış atmamızı sağlıyor.

Deus Ex Remastered

Tüm zamanların en çok sevilen oyunlarından biri olan Deus Ex'in iyileştirilmiş oynanış ve grafiklere sahip yenilenmiş "Remastered" versiyonunun geleceği duyuruldu. Oyun 5 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürülecek.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

Sevilen PS2 oyunu Dynasty Warriors 3'ün de Remastered versiyonu geliyor. Oyun, Unreal Engine 5 yardımıyla günümüze uyarlanacak ve 19 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürülecek.

Halloween

Efsane korku filmi serisi Halloween'den esinlenecek aynı isimli oyundan oynanış fragmanı ve çıkış tarihi paylaşıldı. Hem multiplayer hem de tekli oyuncu modu olacak yapımda, ikonik karakter Michael Myers'ı göreceğiz. Oyuncular isterlerse Michael Myers rolüne, isterlerse de kurban rolüne bürünebilecek. Oyun, 8 Eylül 2026'da çıkış yapacak.

Let it Die: Inferno

Supertrick Games imzası taşıyan bu oyunda Raider isimli ölümsüz bir kâşifin rolünü üstleneceğiz ve onun yaşadıklarını deneyimleyeceğiz. Hayatta kalma ve aksiyon türlerinde olacak Let it Die: Inferno, 3 Aralık 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.

Microsoft Flight Simulator 2024 PS5'e geliyor

Microsoft'un çok sevilen uçuş simülatörü Flight Simulatorn 2024, nihayet PlayStation oyuncularının da erişimine açılacak. PS5 kullanıcıları, 8 Aralık 2025 itibarıyla oyunu deneyimleyebilecek.

Sonic Racing: CrossWorlds

Sega imzası taşıyan yarış türündeki Sonic temalı oyun Sonic Racing: CrossWorlds'e 2026'nın başlarında Mega Man isimli yepyeni bir içerik eklenecek. Mega Man ve Proto Man yarışçı kadrosuna katılacak ve yanlarında Mega Man 2'den yeniden tasarlanmış Dr. Wily's Castle parkurunu getirecekler.

The Seven Deadly Sins: Origin

Sevilen Japon mangasını konu edinecek The Seven Deadly Sins: Origin, 28 Ocak 2026 tarihinde PS5 için piyasaya sürülecek. Açık dünya RPG türünde olacak yapımdan oynanışa bir bakış atmamızı sağlayan fragman State of Play kapsamında paylaşıldı.

God of War temalı DualSense

Son olarak Sony, God of War'un 20. yıldönümüne özel olarak yepyeni bir DualSense kontrolcü de tasarladı. Oyun kumandası, ikonik seriden ve Kratos'a selam çakan tasarım izleri taşıyor. Ekimde piyasaya sürüleceğini belirtelim.