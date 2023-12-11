Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, e-ticaret üzerinden elde ettiği aylık kazancı açıkladı. Paylaşılan rakamlar, Öztürk'ün aylık kazancının milyonlarca TL'ye ulaştığını gözler önüne seriyor.

Hükûmetin sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlarında mal varlığına el konulan isimlerden biri de Eylül Öztürk'tü. Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve gözyaşları içinde çalışanlarını koruyamadığını anlatan Öztürk, şimdiyse YouTube kanalında bir video paylaştı. Bu video, fenomenin aylık kazancını gözler önüne serdi.

En başından beri hakkındaki iddiaları reddeden Öztürk, paylaştığı son video tüm bunlara da değindi. Böyle bir video paylaşmak zorunda kaldığı için utandığını aktaran sosyal medya fenomeni, kendisinin parayla pulla işinin olmadığını söyledi.

Peki Eylül Öztürk'ün aylık kazancı ne kadar?

Eylül Öztürk'ün YouTube'da paylaştığı ekran görüntülerine baktığımızda sosyal medya fenomenin aylık kazancının milyonlarca TL olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Eylül Öztürk'ün paylaştığı video, sadece bir e-ticaret platformu üzerinden elde ettiği kazancı ortaya koyuyor. Güzellik merkezi gibi işletmelerden elde edilen kazanç, şu an için belirsiz.

İşte o ekran görüntülerinden bir tanesi:

Bizzat Eylül Öztürk'ün paylaştığı, Trendyol'dan olduğu anlaşılan bir ekran görüntüsüne göre sosyal medya fenomeninin bu platform üzerindeki bir aylık kazancı, 1 milyon 88 bin TL. Başka bir ekran görüntüsünde ise Öztürk'ün kasım ayı sezonunda 2 milyon 46 bin TL kazanç elde ettiğini görüyoruz...

Eylül Öztürk, paylaştığı videoda bu rakamlarla ilgili bazı detaylar vermeyi ihmal etmedi. Dileyen okurlarımız, haberimizin sonunda yer alan videoda tüm detayları görebilirler.

Eylül Öztürk'ün yayımladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: