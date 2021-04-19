F1 2021 - Minimum ve Önerilen Sistem Gereksinimleri

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, 16 Temmuz'da piyasaya sürülecek "F1 2021"nin ön siparişe açıldığından ve bu oyunun fiyatından bahsetmiştik. O gün yaptığımız açıklamalarda, F1 2021'in normal sürümünün PC fiyatının 419,99 TL olduğunu aktarmıştık. Şimdiyse fiyatıyla cep yakacak oyunla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Steam sayfasını güncelleyen geliştirici ekip, oyunun sistem gereksinimlerini açıkladı.
Codemasters tarafından geliştirilmekte olan F1 2021, oyunu cam gibi kalitede oynamak isteyen oyuncuları az da olsa üzebilecek potansiyelde. Zira özellikle de ışın izleme özelliğinden faydalanmak isteyen oyunseverlerin, NVIDIA GeForce RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 6700 XT ekran kartı modellerine sahip olması gerekecek. Bu arada, oyunun NVIDIA'nın DLSS teknolojisini destekleyip desteklemeyeceği şu an için bilinmiyor.
F1 2021 sistem gereksinimleri şu şekilde;
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1709). Işın izleme teknolojisi isteyenler için Windows 10 64-bit (2004)
- İşlemci: Intel Core i3-2130 ya da AMD FX 4300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 ya da AMD R9 280 Işın izleme teknolojisi isteyenler için NVIDIA GeForce RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 6700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1709). Işın izleme teknolojisi isteyenler içi Windows 10 64-bit (2004)
- İşlemci: Intel Core i5 9600K ya da AMD Ryzen 5 2600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ya da AMD RX 590. Işın izleme teknolojisi isteyenler için NVIDIA GeForce RTX 3070 ya da AMD Radeon RX 6800
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan