Formula 1 tutkunlarının vazgeçemediği F1 serisinin yeni oyunu F1 2021, Steam'de oldukça yüksek bir fiyattan ön siparişe çıktı. Böylece serinin EA'e geçmesinden sonra oyuncuların korktuğu başlarına gelmiş oldu.

Formula 1 sever oyuncuların gönlünde ayrı bir yeri olan F1 serisi, geçtiğimiz yıl EA'e geçmişti. Electronic Arts'ın fiyat politikasına aşina olan oyuncular bu nedenle serinin yeni oyununda yüksek bir fiyat etiketi görmekten korkuyordu.

Serinin son oyunu olan F1 2021, Steam üzerinden ön siparişe açıldı. Oyunun Deluxe versiyonu 529,99 TL'den, standart versiyonu ise 419,99 TL'den ön siparişte yerini aldı. Daha önceki yapımlarla kıyasladığımızda fiyatların dörde katlandığını görüyoruz.

Umalım da hepsi bu kadarla kalsın

Codemasters'ın 16 Temmuz'da bilgisayar ve hem eski hem yeni konsollar için yayınlayacağı oyunda hikaye modu, klasik sürücüler ve daha önceki serilerde kapıştığımız Devon Butler bir kez daha karşımızda olacak. Normalde bu gelişmeler sevindirici olacak olsa da işin içine EA girdiğinde her şeye şüpheyle yaklaşıyoruz, özellikle cüzdanımızın selameti açısından.

Oyunda araba geliştirmeleri, pilotlar ve diğer tercihler için kart açmayacağımızı umsak da oyun içi satın almalar olması hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Özellikle FIFA serilerindeki gibi olursa "Mor Kasket Yağmurlu Hamilton" gibi pilotlar bulmak oldukça can sıkıcı olabilir.

Öte yandan oyunun bu kadar pahalı olması üzücü olsa da, özellikle çevrimiçi oyun modlarında siz diyin Montoya, Sato, ben diyeyim dört yarışta lisansı elinden alınan Yuji Ide gibi kasap pilotlardan beter oyuncuları bu defa oyunda çok daha az göreceğiz. En azından umudumuz o yönde.

Oyuna, bu yıl Formula 1 takviminde yer alan yeni pistler Portimao (Portekiz), Imola (İtalya/San Marino) ve Jeddah (Suudi Arabistan) da daha sonra ücretsiz olarak eklenecek. Oyunu ön siparişte alanlara Breaking Point İçerik Paketi, çeşitli oyun içi eşyalar ve 5000 PitCoin verilecek. Ayrıca Webtekno'nun Ödüllü Formula 1 Fantasy Ligi'nde mücadele ederek de oyunun bir kopyasını kazanabilirsiniz.