Days Gone'ın PC ve PS5 Grafikleri Karşılaştırıldı

Normalde PlayStation özel oyunu olan Days Gone, 18 Mayıs'ta Steam'de çıkış yapacak. Peki oyunun PC sürümünü grafikleri PS5 sürümüne göre nasıl gözüküyor? Bu sorunun cevabı, bir YouTuber tarafından oynanış fragmanlarının karşılaştırılmasıyla verildi.

Geçtiğimiz haftalarda Sony, 2019 yılında PlayStation 4’e özel geliştirilen Days Gone’ın PC’ye geleceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından da oyunun Steam sayfası etkinleştirilmişti. Oyunun PC’ye geleceği kesinleşince oyuncular, PC sürümünde göreceğimiz grafikleri de merak etmeye başladı. Bu merak, birkaç gün önce yayınlanan fragmanla birlikte bir nebze de olsa giderildi.

Sony ve Bend Studios tarafından yayınlanan Days Gone oynanış fragmanında oyunun üst kalite grafiklerle geleceğini görmüştük. Peki, PC grafikleri yeni nesil PS5 konsolundaki grafiklere göre nasıl? İşte bu sorunun cevabı, YouTube’da Cycu1 tarafından yüklenen karşılaştırma videosuyla birlikte verildi.

Bariz iki fark dışında hiçbir fark yok:

Karşılaştırmayı değerlendirmeye başlamadan önce bu karşılaştırmanın yalnızca yayınlanan oynanış fragmanlarından yapıldığını unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla geliştirici şirket, oyunun daha iyi gözükmesi için PC sürümünün videosunda sonradan bazı iyileştirmeler yapmış olabilir. Bu, tam tersine tamamen saf bir şekilde oyundan alınmış görüntüler de olabilir. Bilemiyoruz.

Videoyu incelemeye başladığımızda göze çarpan ilk şey iki sürüm arasındaki renk farkı oluyor. Oyunun PC sürümü, çoğu sahnede PlayStation 5 sürümünden daha canlı renkler gösteriyor. İkinci farksa çözünürlükte yatıyor. PC sürümünde karakterlerin yüzlerindeki detaylar bariz bir şekilde PS5 sürümüne göre daha net.

Bu iki fark haricinde iki sürüm arasında hiçbir farkın olmadığını söyleyebiliriz. Renk konusunda yaşanan farkı şu anda kesin bir şekilde açıklayamıyor olsak da çözünürlük farkını çok basit bir şekilde açıklayabiliriz. Videoda gösterilen PC sürümü, muhtemelen PS5 sürümüne göre daha yüksek çözünürlükte çalıştırılmış. Nasıl açıkladım ama.

18 Mayıs’ta çıkış yapacak Days Gone PC sürümü, beraberinde ultra geniş açılı monitör desteği ve limitsiz FPS de getirecek. Dolayısıyla oyuncular, aynı oyunu daha akıcı bir şekilde çok daha büyük bir ekranda oynayabilecekler. Bu da atmosferi oldukça hoş olan bu oyunun deneyimini bir üst düzeye taşıyacak.