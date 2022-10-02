Formula 1’de sezonun 17. yarışı olan Singapur GP, beklendiği gibi bolca güvenlik aracı ve bolca yarışı tamamlayamayan pilot ile tamamlandı. Verstappen’in şampiyonluğunu ilan etmesi için gerekli koşullar ise oluşmadı.

Formula 1’de 2022 sezonu, 2021 yılına kıyasla çok daha tek taraflı geçiyor. Red Bull pilotu Max Verstappen, sezon boyunca dominant bir performans sergiledi ve şampiyonluğa da oldukça yaklaştı. Hatta Hollandalı pilot bu yarışta üst üste ikinci şampiyonluğunu garantileme şansı da bulunuyordu.

Yarış ise çevre koşullarının etkisiyle sezonun geri kalanından oldukça farklı oldu. Yoğun yarış nedeniyle geç başlayan yarışta üç defa güvenlik aracını pistte gördük. Ayrıca sık sık da sanal güvenlik aracı uygulamasına başvuruldu.

Doğru lastiğin olmadığı yarışa kaos hakim oldu

Yarışa bütün pilotlar yeşil kenar çizgilerine sahip geçiş lastikleri ile başladı. Pistin kısmen kuruması ancak gece koşulları nedeniyle ısınmaması nedeniyle özellikle 20.-35. tur arasında yarış için doğru bir lastik seçimi yoktu. Bu aralıkta pek çok pilot çeşitli sorunlar nedeniyle yarış dışında kaldı.

Bu ilginç yarışta Formula 1’in az bilinen kurallarından bazılarının da uygulandığını gördük. Bir yarış ya belirlenen tur sayısı tamamlanana kadar ya da 2 saatlik süre +1 tur bitene kadar devam eder. Singapur’da çok nadir görülen şekilde yarışın sonu turların tamamlanmasıyla değil sürenin dolmasıyla geldi.

Yarışın hemen başında Sergio Perez, ilk sıradan kalkan Leclerc’i geride bırakarak yarışın liderliğini almayı başardı. Yarışın başında Magnussen ile Verstappen temas ederken, Verstappen birkaç sıra geriye düştü. Magnussen ise turuncu siyah bayraklarla pite çağrıldı. Zhou, Latifi, kariyerinin 350. yarışına çıkan Alonso, Albon, Ocon ve Tsunoda yarışı çeşitli nedenlerden dolayı tamamlayamadı. Hamilton kaza yapıp ön kanadını kırarken, Verstappen de frenlerini kilitleyip pist dışına çıktığı için tekrar pit yapıp yarışa döndü. Perez’in güvenlik aracına çok yaklaşmış olması nedeniyle incelenmesi de yarış galibiyetinin kime gideceğini değiştirebilecek bir durum olarak dikkat çekti.

Yarışı kazanan isim Sergio Perez olurken, ona podyumda sırasıyla Leclerc ve Sainz eşlik etti. Norris 4, Ricciardo 5, Stroll 6, Verstappen 7., Vettel 8., Hamilton 9. sırayı aldı. Pierre Gasly ise puan alan son isim oldu.

Sezonun bir sonraki yarışı Japonya'da gerçekleştirilecek.