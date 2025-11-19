F1 2026 oyununun iptal edildiği açıklandı: F1 2025'e ücretli DLC gelecek

Electronic Arts (EA), 2026 sezonu için yeni bir tam oyun yerine F1 25’e ücretli genişleme paketi yayınlayacağını duyurdu. Tam yeni oyun ise 2027’de “yeniden tasarlanmış” şekilde geliyor.

EA, F1 oyun serisinde 2026 yılına özel yeni oyun çıkarmayacağını açıkladı. Bunun yerine F1 25’e, 2026 sezonunun yeni kuralları, araç tasarımları, takımları ve sürücü değişikliklerini içeren ücretli bir genişleme paketi eklenecek.

Şirket, yıllık oyun modelinden uzaklaşarak oyunculara daha hızlı güncellenen ve uzun ömürlü bir içerik yapısı sunmayı hedefliyor. Bu kararın avantajı, sezon değişikliklerinin daha çabuk oyuna yansıtılması. Ancak yeni oyun bekleyen oyuncular için bu durum bir yıl boyunca büyük yeniliğin görülmemesi anlamına gelebilir.

2026’ya özel genişleme paketinin çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı. EA yalnızca paketin “premium içerik” olacağını belirtiyor. Oyuncuların en çok merak ettiği konu ise genişlemenin kapsamının, tam oyun çıkmamasını telafi edecek kadar yeterli olup olmayacağı.

EA, 2027’de serinin “tamamen yeniden tasarlanmış ve daha geniş kapsamlı” yeni oyunuyla geri döneceğini duyurdu. Bu yeni sürümün hem seriye uzun süredir bağlı oyunculara hem de son yıllarda artan yeni kitleye daha derin ve yenilikçi bir deneyim sunacağı belirtiliyor.