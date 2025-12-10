Call of Duty: Black Ops 7 Ücretsiz Oluyor (Ayrıca Önemli Bir Duyuru da Var)

Geliştirici ekip Activision, Call of Duty serisinin geleceğine dair önemli bir karar açıkladı ve Call of Duty: Black Ops 7'nin önümüzdeki hafta ücretsiz olarak oynanabileceğini söyledi.

Call of Duty ekibi, son aylarda gelen yoğun geri bildirimlere yanıt vererek serinin geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

Oyuncuların yıllardır süren desteğine teşekkür eden ekip, bazı hayranların beklentilerinin karşılanmadığını kabul ederek “Gelecekte daha iyilerini sunacağız.” mesajı verdi.

Call of Duty: Black Ops 7 ücretsiz oluyor

Call of Duty: Black Ops 7 “Black Ops 2’nin ruhani devamı” olarak tanımlanmıştı. Bu iddianın doğruluğunu ise oyuncular bizzat ücretsiz bir şekilde test edebilecek.

Şirket yaptığı açıklamada gelecek hafta, Black Ops 7’nin Multiplayer ve Zombies modlarının ücretsiz denemeye açılacağını duyurdu. Üstelik çifte XP etkinliği de oyuncuları bekliyor.

Arka arkaya Modern Warfare ve Black Ops oyunları gelmeyecek

Şirket ayrıca Call of Duty serisinin geleceği için önemli bir karar aldıklarını da duyurdu. Şirketin belirttiğine göre artık Modern Warfare ve Black Ops oyunları arka arkaya çıkmayacak.

Her yıl yeni bir Call of Duty oyunu gelmeye devam edecek fakat bunlar peş peşe Modern Warfare ve Black Ops olmayacak. Şirket bu karara rağmen her yıl tamamen farklı ve benzersiz bir deneyim sunma amacından sapmayacağını söylüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.