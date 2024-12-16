F1 Araçları Gibi Yarış Arabalarında Neden Hava Yastığı Bulunmuyor?

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Formula 1 araçlarında neden hava yastığı olmadığını hiç düşündünüz mü? Pilotların güvenliği için daha iyi olmaz mıydı?

Formula 1 araçlarında kullanılan teknolojiler onları sadece daha hızlı yapmıyor, aynı zamanda daha güvenli olmasını da sağlıyor.

Ancak bahsettiğimiz bu güvenlik teknolojilerinin arasında hava yastığı yok. Peki ama niye?

Aslında bu sorunun cevabı, F1 araçlarının kendine has tasarım özelliklerinde saklı.

F1 araçları, çok yüksek hızlara çıkabildikleri için çarpma gibi anlarda dururken de büyük bir kuvvet oluşturuyorlar. Hava yastığı normal hızlardaki otomobiller için uygun olsa bile yüksek hızlardaki çarpışma şiddetinde koruma sağlayamıyor. 

Aynı zamanda F1 ekipleri, araçlarının hafif olmasını istiyor ve tasarımlarını da buna göre yapıyor. Hava yastığı mekanizması hem ağır olup hem de yeterli güvenliği sağlayamadığı için alternatif yöntemler uygulanıyor. Peki ne gibi yöntemler? 

Tasarımdan bahsetmiştik.

mercedes f1

F1 araçlarının gövdesi, karbon fiberden yapılıyor. Bu monokok, tek parça şeklinde üretilen şasi, darbeyi emmek için tasarlanıyor. Yani aslında sürücüyü çevreleyen bir kafes görevi görüyor. Çarpışma esnasında da darbeyi yayarak sürücüyü koruyor. 

Sürücülerin güvenliğini sağlayan ‘HALO’ sistemi de 2018 yılından zorunlu.

f1 halo

Bahsettiğimiz bu HALO sistemi, sürücünün kafasını korumak için yerleştirilmiş kavisli bir çubuktan oluşuyor.  FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) tarafından 2018 yılında zorunlu hâle getirildi. 

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