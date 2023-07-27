ABD'li Cumhuriyetçi yetkili Jim Jordan, Twitter üzerinden belgeler paylaşarak Meta'nın COVID-19 aşısı hakkındaki bazı içerikleri Beyaz Saray baskısıyla sansürlediğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Jim Jordan, Twitter üzerinden “Facebook Dosyaları” isimli bir thread paylaştı. Paylaşım, Meta çalışanlarının Beyaz Saray’dan baskı gördüğünü ortaya koydu.

Jordan, birkaç saat önce yaptığı paylaşımında daha önce görülmemiş belgelere yer verdi. Temsilciler Meclisi tarafından elde edilen belgeler, Facebook’un ve Instagram’ın ana şirketi Meta çalışanlarının dahili konuşmalarını içeriyor.

Belgelere göre Meta, Biden yönetimindeki Beyaz Saray baskısıyla COVID-19 aşı içeriklerini sansürledi

Uzun bir thread paylaşan Jordan, özetleyecek olursak Meta yönetimindeki Facebook ve Instagram’ın COVID-19 aşılarıyla ilgili gönderileri engellediğini, hatta politikalarını değiştirdiğini ifade ediyor. Bunun da Beyaz Saray baskısıyla yapıldığı söyleniyor.

Jordan bununla ilgili, “Daha önce yayınlanmamış dahili belgeler, Facebook ve Instagram’ın Biden Beyaz Sarayı’nın anayasaya aykırı baskısı nedeniyle gönderileri sansürlediğini ve içerik denetim politikalarını değiştirdiğini kanıtlıyor” ifadelerini kullanıyor.

Nisan 2021’de bir çalışan tarafından CEO Mark Zuckerberg ve COO Sheryl Sandberg’e gönderilen bir e-posta, Beyaz Saray baskısıyla içeriklerin kaldırılmak istediğinine dair ifadeler içeriyor

“Beyaz Saray ve basın da dahil olmak üzere dış paydaşlardan gönderilerin kaldırılması üzerine sürekli bir baskıyla karşı karşıyayız. Örneğin yakın zamanda, Beyaz Saray ile Facebook’ta ABD’de en popüler 100 aşıyla alakalı gönderiyi paylaştık. Yetkililerden gelen bilgiler listeyi domine etse de Beyaz Saray, aşı olma karşıtı şaka amaçlı bir gönderi hakkında endişeliydi ve bu gönderiyi silmemizi istedi” ifadeleri kullanılıyor.

Yine 2021’den bir başka e-postada, Joe Biden’ın danışmanının bir gönderi kaldırılmadığı için çok sinirlendiği belirtiliyor

Meta’nın küresel ilişkiler tarafındaki yöneticisi Nick Clegg’in çalışanlara gönderdiği bir e-postaya göre ise, Biden’ın COVID-19 tarafındaki danışmanı Andy Slavitt, Meta’nın bir gönderiyi kaldırmamasına çok öfkelenmiş. Bu gönderinin COVID aşısı olmaktan caydırtma amaçlı olduğu belirtildi.

Jordan’ın paylaştığı belgeye göre Clegg, sonrasında ise bu tarz içerikleri kaldırmanın ABD’deki ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtti. Slavitt’in ise bunun doğru olmadığını belirtti. Slavitt, içerikte aşının asbest zehirlenmesine bağlandığını, bunun da Biden yönetiminin COVID aşıları konusunda sağlamaya çalıştığı güvene zarar verdiğini belirtti.

Belgelere göre yaşananların ardından Facebook politikalarını değiştirdi

Jordan, sonrasında ise Facebook’un paniklediğini söylüyor. Belgelerde de bir başka şirket yöneticisi Brian Rice’ın Slavitt ile yaşananların ardından Beyaz Saray ile çok ters düştüklerini belirttiği ifade ediliyor.

Son olarak, Joe Biden’ın “Sosyal medya dezenformasyon nedeniyle insanları öldürüyor” açıklamasının sonrasında, Ağustos 2021’de ise Meta yönetiminin dezenformasyona karşı daha agresif olmak için kararlar aldığı öne sürüldü. Hükümet tarafından gelen baskıların ardından politikaların değiştirildiği de söylenenler arasında yer aldı.