Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklanan Vatandaş İçin Karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan yargılanıp hapis cezası alan bir vatandaşın başvurusunu değerlendirdi. Mahkeme, kararın doğru olmadığını belirterek vatandaşa 7.500 euro ödenmesine hükmetti.

Vedat Şorli isimli bir vatandaş, daha önce sosyal medyada yaptığı Facebook paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bireysel başvuru yapan vatandaş, kısmen sürpriz sonuçla karşılaştı.

AİHM, Türkiye'deki mahkemede alınan kararın "ifade özgürlüğü ihlali" olduğuna hükmetti. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni haksız bulan mahkeme, Vedat Şorli isimli vatandaşa 7.500 euro ödenmesine karar verdi. AİHM kararında, üst düzey yöneticilerin sosyal medyada eleştiri konusu olabilecekleri, bu kademelerdeki kimseler için herhangi bir ayrıcalık geliştirilemeyeceği ifade edildi.

İlgili kanunun değiştirilmesi istendi

AİHM tarafından yapılan açıklamalarda, Türk Ceza Kanunu'nun 299'ncu maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçunun ifade özgürlüğü ile uyumsuz olduğu, bu uyumsuzluğun AİHM içtihatlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtildi. Yani mahkeme, bu kararın gözden geçirilmesini ve hatta değiştirilmesini istedi.

Vedat Şorli isimli vatandaşın davasına ilişkin verilen kararla, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin bu tür durumlar için hapis cezası uygulamadığı ancak Türkiye ve Azerbaycan gibi bazı ülkelerde böyle bir uygulamanın var olduğunun altı çizildi. Bunun endişe verici olduğunu belirten yetkililer, kararların ve açılan davaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundular.