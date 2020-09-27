Insider Intelligence tarafından yapılan 'ABD Dijital Güven Araştırması'nın sonuçlarına göre Facebook, en güvenilmeyen sosyal medya platformu oldu. En güvenilir iki platformsa LinkedIn ve Pinterest oldu.

Geçtiğimiz günlerde Insider Intelligence, 2020 yılı için Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsayan ABD Dijital Güven Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Araştırma şirketi tarafından tarafından yapılan araştırmada Faceobok LinkedIn, YouTube, Twitter, TikTok, Snapchat, Pinterest, Reddit ve Instagram, kullanıcıların duydukları güvene göre sıralandılar.

Insider Intelligence, paylaştığı sonuçların Mayıs 2018 ve 3 Temmuz tarihleri arasında yaşları 18-74 arasında olan 1.865 katılımcının verdiği cevaplara göre oluşturulduğunu söyledi. Araştırma, güvenlik, yasallık, topluluk, reklam deneyimi ve reklam uygunluğu olmak üzere 5 kategoride sonuç verdi.

Facebook, en güvenilmeyen platform oldu:

Insider Intelligence tarafından paylaşılan güvenlik kategorisinin sonuçlarıysa Facebook için oldukça kötüydü. Cambridge Analytica skandalının ardından büyük bir darbe yiyen Facebook, yayınlanan anket sonuçlarına göre kullanıcıların yukarıdaki 9 sosyal medya devi arasında en az güvendikleri platform oldu.

Ankete katılan 1.865 katılımcının yaklaşık %32'lik kısmı, Facebook'un kendilerinin gizliliğini ve verilerini koruduğu konusunda hemfikir olmadıklarını ifade etti. Öte yandan kullanıcıların %53'lük kısmı bu konuda Facebook'a güvendiğini söylerken %16'lık kısımsa bu konuda tarafsız kesimde yer aldı. Kullanıcıların aynı konuda verdikleri cevaba göre sosyal medya platformlarının sıralaması şu şekilde oldu:

LinkedIn (%73 hemfikir)

(%73 hemfikir) Pinterest (%64 hemfikir)

(%64 hemfikir) YouTube (%63 hemfikir)

(%63 hemfikir) Instagram (%63 hemfikir)

(%63 hemfikir) Snapchat (%62 hemfikir)

(%62 hemfikir) Reddit (%61 hemfikir)

(%61 hemfikir) Twitter (%60 hemfikir)

(%60 hemfikir) TikTok (%57 hemfikir)

(%57 hemfikir) Facebook (%53 hemfikir)

Reklamla etkileşime girmeden önce platformda gizlilik aranıyor:

Araştırmanın bir diğer bölümündeyse kullanıcıların bir sosyal medya platformunda reklamla etkileşime girmelerinde kullanıcıların kararını en çok ne etkiliyor sorusunun cevabı verildi. Buna göre kullanıcıların bir platformdaki reklamla etkileşime girmeden önce en çok dikkate aldığı şey platformun gizliliklerini ve verilerini koruyup korumadıkları oldu.