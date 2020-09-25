Türkiye’de adım adım sunduğu Mağaza’ya daha hızlı ulaşılmasını isteyen Instagram, bunun için bazı kullanıcılarda tasarım değişikliğine gitti. Tasarımın her kullanıcı için ne zaman geleceği bilinmiyor.

Instagram’ın bir süredir kullanılan alışveriş özelliği, ülkemizde de bazı firmalar tarafından kısa süre önce kullanılmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz gün ise ilk defa bir Türk Instagram kullanıcısı olan Danla Bilic’in Instagram hesabı üzerinden alışveriş özelliğine eriştiğini görmüştük. Türkiye’de mağaza erişimini adım adım açtığı görülen Instagram’ın şimdi de bazı kullanıcılar için tasarım değişikliğine gittiği görüldü.

Şu anda sınırlı sayıda Instagram kullanıcısı için paylaşılan tasarıma göre, normalde alt kısımda yer alan butonların bazıları gitmiş ve onların yerine yenileri gelmiş görünüyor. Instagram’ın TikTok’a rakip olmak adına çıkardığı kısa video paylaşım uygulaması Reels’in bir kısayolu alt kısımda yer alırken, ayrıca ülkemizde de kullanılmaya başlanan Mağaza bölümüne de alt kısımdaki butonlardan erişebileceğiz.

Açılır pencere eklendi

Bununla birlikte yeni bir şeyler paylaşmak isteyen kişiler için bir açılır pencere sistemi kuran Instagram, “Yeni Oluştur” adı altında “Akış Gönderisi”, “Hikaye”, ve “Reels Videosu” seçeneklerini sunuyor. Instagram’ın bu yeni tasarımı şu anda kaç kişiye sunduğu bilinmediği gibi, bu özelliğin diğer kullanıcılara kalıcı olarak gelip gelmeyeceği de bilinmezliğini koruyor. Yeni uygulamaları Reels ve Mağaza’ya daha fazla önem vermek isteyen şirket, bunun için yeni tasarıma geçecek gibi görünüyor.

Daha önce Mağaza özelliğini şirketlerin Instagram hesaplarında görmeye başlamıştık. Geçen gün ise ilk kez 5,7 milyon takipçiye sahip Danla Bilic’te bu özellik görüldü. Instagram’ın açıklamasına göre doğrulanmış hesaplar tarafından kullanılabilecek bu özellik, Influencer’ların seçtikleri ürünleri paylaşmalarına olanak tanıyacak.

Peki sizce Instagram’ın hem tasarım hem de özellik olarak yaptığı değişiklikler nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.