Emlakçı ve Oto Galerilere Milyonlarca TL Sosyal Medya Cezası Kesildi: Artık "Fiyat İçin DM" Diye Bir Şey Olmayacak!

Ticaret Bakanlığı, mevzuata uymayarak sosyal medyada ilansız veya fiyatsız satış yapan emlakçı ve oto galerilere ceza yağdırdı.

Sosyal medyada araç veya gayrimenkul satışı yaparken fiyat bilgisini saklama ve kullanıcıları özel mesaja yönlendirme devri resmen sona erdi. Ticaret Bakanlığı tarafından bu yılın başında hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), yalnızca klasik ilan sitelerini değil, artık emlakçı ve oto galerilerin sosyal medya paylaşımlarını da tam kapsamıyla denetliyor.

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Yapılan son incelemelerde, mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen çok sayıda işletmeye cezalar kesildi. Toplamda 42 emlak işletmesi ile 40 oto galeriye işletme başı 100 bin TL olmak üzere toplamda 8,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.

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“Fiyat için DM” artık yok

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, sosyal mecra hesapları üzerinden ev, araba, arsa veya iş yeri ilanı paylaşmak isteyen galeri ve emlak işletmelerinin iki kritik kurala uyması şart koşuluyor. Paylaşılan görsel veya bilgilerin yanında EİDS üzerinden üretilmiş doğrulanmış ilan linkinin yer alması ve açıkça fiyat bilgisinin yazılması zorunlu olacak. Yeni kurallar kapsamındaki bu yükümlülükler kurum ve işletmeler için geçerli olup bireysel, kişisel paylaşımları kapsamıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda idari para cezasına çarptırılan işletmeler konusunda farklı hamleler de var. Kuralları ihlal eden 82 işletmenin para cezasının yanı sıra, söz konusu sosyal medya hesaplarının Meta tarafından erişime kapatılacağı belirtildi. Bu kararla birlikte mevzuata uymayan ticari hesapların sosyal mecra platformlarındaki varlıkları doğrudan engellenmiş olacak.