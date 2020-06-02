Facebook, Eski Gönderilerinizi Silmenin Yeni Yolunu Açıkladı

Facebook sonunda eski gönderileri çoklu seçerek silmenin kolay bir yolunu kullanıcılara sundu. Detaylara gelin birlikte bakalım.

Sosyal medya devi Facebook, yıllardır sahip olduğunuz ve kullandığınız sosyal medya hesabınızdaki eski ve gereksiz paylaşımlarınızı silmenizi sağlayacak 'Gönderileri Yönet' isimli yeni özelliğini duyurdu. Bugünden itibaren kullanıcılara açılacak olan özelliğinin herkes için aktif olma durumu birkaç hafta sürebilir.

Hepimiz biliyoruz ki okuldan mezun olup iş aramaya başladığımızda ya da eski bir ilişkimiz bittiğinde o dönemlerdeki anılarımıza yönelik paylaşımlar silmek iyi olabiliyor. İşte Facebook da bunu bizim için daha kolay bir hâle getirerek bugünkü bizi daha iyi yansıtmamızı sağlamak istiyor.

Eski gönderileri silmek artık çok kolay:

Bildiğiniz üzere kullanıcılar daha önceki paylaşımlarını tamamen silmek istediklerinde üçüncü parti uygulama ya da sitelere başvurmak zorundaydı fakat 'Gönderileri Yönet' isimli bu yeni özellik ile eski tarihli gönderilerinizi etiketlenenlerin isimleri, içeriğin türü ve tarihine göre filtreleyebilirsiniz. Sunulan bu yeni araç sayesinde profilinizde yıllar geçtikçe biriken paylaşım yığınını kolayca temizleyebilirsiniz.

Tabii bu konuda endişeli olan kullanıcılar da var çünkü bazı kullanıcılar içerikleri kalıcı olarak silmek konusuna pek sıcak bakmıyor. Sosyal medya devi Facebook’un bunun için de bir çözümü var. İsteyen kullanıcılar, içerikleri tam olarak silmek yerine tıpkı Instagram’da olduğu gibi arşivleyebilecekler. İçeriklerinizi silerseniz, silinen gönderilerin tamamı 30 gün sonra kalıcı olarak ulaşılamaz hâle gelecektir. İsterseniz bunları elle hemen silebileceğinizi de belirtelim.

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, her ne kadar bunu yapma konusunda geç kalsa da sonunda kullanıcılarına bu konuyla ilgili bir çözüm sundu. Buna ek olarak firma, eskiden son derece karmaşık olan gizlilik kontrollerini istemeyerek de olsa daha kolay ve kullanışlı hâle getirdi. Böylelikle kullanıcılar, daha önce kişisel verilerinin güvenliği konusunda duydukları endişelerini bir nebze de olsa azaltabilir. Siz de Facebook kullanıyorsanız belli aralıklarla eski gönderilerinizi kontrol etmenizi ve gerekenleri silmenizi tavsiye ederiz.