ABD Başkanı Donald Trump'ın 'şiddeti teşvik ettiği' söylenen paylaşımı karşısında sessiz kalan Mark Zuckerberg, çalışanlarının hedefi hâline geldi. Bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyen Facebook çalışanları, Zuckerberg'ü eylemsizlikle suçluyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde George Floyd cinayetinin ardından protestolar her geçen gün artmaya devam ediyor. Başkan Trump’ın protestoculara yönelik “Yağma başlarsa ateş açılır” sözleriyle protestolar iyice ateşlenirken Başkan Trump’ın bu sözleri karşısında tepkisiz kalan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ise eleştiri oklarının hedefi hâline geldi.

Facebook’a ve Zuckerberg’e karşı ilk eleştiriyi yöneltenlerden biri, şirketin kendi ürün yönetim müdürü Jason Toff oldu. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın son sözleri karşısında Facebook’un harekete geçmemesini eleştiren Toff, bu durumdan rahatsız olduğunu ve çoğu iş arkadaşının benzer şekilde düşündüğünü söyledi.

Facebook çalışanları, Mark Zuckerberg’ü hedef aldı:

Toff, Zuckerberg ile aynı fikirde olmayan tek Facebook çalışanı değil. Toff’un tweet’inin ardından diğer pek çok Facebook çalışanı da Zuckerberg’ü ve Facebook’u eleştiren paylaşımlarda bulunmaya başladı. Facebook’ta yazılım mühendisi olan Lauren Tan, içinde bulundukları konumdan duyduğu hoşnutsuzluğu şu cümlelerle açıkladı: “Facebook’un Trump’ın şiddeti teşvik edici paylaşımını kaldırmak konusundaki etkisizliği, burada çalışmaktan utanmama neden oluyor. Buna kesinlikle katılmıyorum. İşimin teknik parçalarından ve akıllı/nazik insanlarla çalışmaktan keyif alıyorum ancak bu doğru değil. Sessizlik suçtur.”

Facebook çalışanları arasında sesini duyurmaya çalışanların sayısı oldukça fazla. Bu isimlerden biri olan Facebook Ürün Araştırma ve Geliştirme ekibinden Jason Stirman, Trump’ın söylemleri karşısında sessiz kalan Zuckerberg’ü şu sözlerle eleştirdi: “Ne yapacağımı bilmiyorum ama hiçbir şey yapmamanın kabul edilemez olduğunu biliyorum. Ben, Trump’ın son günlerde açıkça şiddete teşvik eden paylaşımları hakkında Mark’ın hiçbir şey yapmama kararına tamamıyla katılmayan bir Facebook çalışanıyım. Facebook içinde yalnız değilim. Irkçılık konusunda tarafsız bir konum yoktur.”

Twitter, Trump’ın tweet’ini anında gizlemişti:

Twitter, Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımı 'şiddeti teşvik ettiği' gerekçesiyle anında gizlemişti. Twitter’ın bu hamlesine karşı ne Facebook ne de Facebook’un sahibi olduğu Instagram, paylaşımı gizlemeyi tercih etmedi.

Bu konuda konuşan CEO Mark Zuckerberg, Fox News’e verdiği bir röportajda “Facebook hakikatin hakemi olmamalı” diyerek paylaşımların gizlenmeyeceğini belirtti. Bunun ardından geçtiğimiz cuma günü Başkan Trump’ı aradığı söylenen Zuckerberg, Axios’a göre Trump’a kendisinin 'tonu ve söylemi' hakkındaki endişelerini dile getirdi ve başkanın Facebook’u zor bir duruma soktuğunu söyledi.