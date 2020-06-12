Facebook’un Giphy Satın Alımı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz mayıs ayında internetin en büyük GIF paylaşım platformlarından Giphy'yi 400 milyon dolar karşılığında bünyesine katmıştı. Şimdiyse Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, bu satın alım hakkında soruşturma başlattı.

Çatısı altında WhatsApp ve Instagram gibi birçok popüler uygulamayı barındıran sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz mayıs ayında GIF üretim ve paylaşım platformu Giphy’yi tam 400 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Bir süredir çok konuşulan bu satın alım, İngiltere’nin rekabet kurumunun da dikkatini çekti.

Giphy’nin video animasyonlarını içeren dev kütüphanesi, Facebook uygulamalarında oldukça popüler ancak uygulama; TikTok, Snapchat ve Twitter gibi Facebook’un rakibi olan diğer popüler sosyal medya platformlarına da hizmet sunuyor. Bu sebeple Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), Facebook’un Giphy’yi satın almasının herhangi bir sorun olup olmayacağını araştıracak.

Rekabet kurumu, şirketlerin birleşmesini soruşturma bitene kadar durdurdu:

Hafta içerisinde Facebook’a bir icra emri gönderen rekabet kurumu, soruşturma bitene kadar şirketlerin birleşmesini durdurdu. Bu yıl mayıs ayında Giphy’yi satın aldığını duyuran Facebook, uygulamanın trafiğinin yarısının, WhatsApp ve Instagram dâhil olmak üzere Facebook uygulamalarından geldiğini söylemişti.

Açıklanan 400 milyon dolar değerindeki bu anlaşmanın, diğer ortaklarla yapılan anlaşmaları etkilemeyeceği duyurulmuştu. Buna rağmen CMA, satın almanın 'rekabetin önemli ölçüde azalmasıyla' sonuçlanıp sonuçlanmayacağını araştırdığını söyledi. Başlatılan soruşturmanın ne zaman karara bağlanacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte araştırmaların en azından 3 Temmuz tarihine kadar süreceği ve bu süreçte Giphy’nin CMA’dan önceden yazılı izin almadıkça personelini ve teknolojisini Facebook’tan ayrı tutması gerektiğine karar verildi.

Konu hakkında açıklama yapan bir Facebook sözcüsü, Giphy’nin insanlara daha fazla özellik ve araç vererek Instagram’ın sunduklarını geliştirdiğini söyledi. Ayrıca Facebook’un daha önce belirttiği gibi Giphy kullanan diğer şirketlerin platforma erişimini kaybetmeyeceği de tekrarlandı.