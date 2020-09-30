Facebook, "Hesap Merkezi" isimli yeni bir özelliği test etmeye başladı. Instagram, Messenger ve Facebook kullananları ilgilendiren bu özellik, bir merkez üzerinden üç hizmetin de kontrol edilebilmesini sağlıyor. Şu an için test aşamasında özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

Sosyal medya devi Facebook, sahip olduğu hizmetleri birleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, özellikle de Facebook, Instagram ve Messenger üçlüsünü bir araya getirmeyi fazlasıyla önemsiyor. Aslına bakacak olursak bu üçlüyle ilgili çeşitli entegrasyonlar da zaten yapıldı. Şimdiyse Facebook, bahsi geçen üç hizmetinin yönetimini kolaylaştırabilmek için "Hesap Merkezi" isimli yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Facebook'un çalışmalarını sürdürdüğü Hesap Merkezi özelliğine, Facebook, Messenger ya da Instagram uygulamalarından herhangi birinden erişilebilecek. Kullanıcılar, Hesap Merkezi aracılığıyla tek bir uygulama üzerinden açtıkları hesaplarla diğer uygulamalardaki hesaplarına da giriş yapabilecekler. Kısacası Hesap Merkezi; Instagram, Messsenger ve Facebook üçlüsünü kullanan tüketicilerin işlerini kolaylaştıracak.

Facebook'un test ettiği Hesap Merkezi özelliğinin ekran görüntüleri

Hesap Merkezi özelliğinin yetenekleri bunlarla sınırlı değil. Kullanıcılar, istedikleri takdirde Facebook, Instagram ve Messenger'daki profil fotoğraflarını da senkronize edebilecekler. Yani bir kullanıcı, istediği takdirde her üç platformda da aynı profil fotoğrafını kullanabilecek. Ayrıca ABD'deki tüketiciler, Hesap Merkezi'ni kullanarak Facebook Pay bilgilerini de senkronize şekilde kullanabilecekler.

Facebook'un bir hesap merkezi oluşturup bu özelliği kullanıcılara sunması, tüketicilere çeşitli konularda avantaj sunacak. Ancak özelliğin şu an için test edildiğini, ilerleyen günlerde Hesap Merkezi'nde yeni değişikliklerin olabileceğini unutmamak gerekiyor. Ayrıca özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı da şu an için belirsizliğini koruyor.