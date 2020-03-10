Facebook, Instagram’da Facebook Hikayelerinin paylaşılması için çalışmalara başladı. Daha önce Instagram Hikayeler'in Facebook'ta paylaşılması mümkünken, çok yakında Facebook Hikayeler'in Instagram'da paylaşılması mümkün olacak.

Facebook, Instagram’ı satın aldığı günden itibaren iki sosyal medya ağını birbirine ciddi şekilde yaklaştırdı. Sosyal medya devi daha önce Instagram’da paylaşılan hikayelerin Facebook’ta da paylaşılmasına izin veren bir özelliği yayınlamıştı. Şimdi ise bu sürecin tersi de mümkün hale geliyor. Facebook hikayelerinin Instagram’da paylaşılmasını sağlayan özelliğin testleri başlamış durumda.

Facebook hikayelerinin Instagram’da paylaşılabilecek olması iki sosyal medya platformunun çapraz olarak hikaye paylaşma özelliğine sahip olması anlamına gelecek. Bu özellik sosyal medya yöneticilerinin ve iki platformun da kullanıcılarının zaman kazanmasına neden olacak. İki platformda çapraz olarak hikaye paylaşma aynı zamanda Instagram hikayelerin algoritmasının daha da gelişmesine neden olabilir.

Facebook hikayelerin bu yeni özelliği Facebook’un kimliğini Instagram üzerinde yükseltmesi olarak da yorumlanıyor. Instagram’ın kurucuları sosyal medya ağının Facebook karşısında özerkliğini yitirdiği gerekçesiyle 2018 yılında Instagram’dan ayrılmıştı. Facebook’un Instagram üzerindeki bu politikasının her geçen gün daha da ağırlaştığı görülüyor.

Facebook hikayelerin Instagram’da paylaşılması özelliğinin ekran görüntüsünü Jane Manchun Wong, Twitter hesabından paylaştı. Wong’un paylaştığı ekran görüntüsünde Facebook Hikayeler'in paylaşım seçenekleri görünüyor. Hikayeyi kimlerin görebileceğinin belirlendiği gizlilik seçeneklerinin alt kısmında “Hikayeyi Instagram’da Paylaş” şeklinde de bir seçenek bulunuyor.

Jane Manchun Wong’un paylaşımın ardından bir Facebook sözcüsü de açıklama yaparak özelliğin test edildiğini duyurdu. Sözcü, Facebook’ta Instagram’a göre farklı kullanıcıların bulunduğunu, insanların bu takipçileri ile de özel anlarını paylaşmaları için böyle bir özelliği test ettiklerini açıkladı.

Facebook'un denediği çapraz hikaye paylaşımı özelliğinin WhatsApp, Messenger ve Instragram Direct arasında yapılacak bir birleştirme çalışmasının öncüsü olduğu düşünülüyor. Facebook ilerleyen dönemlerde bu üç mesajlaşma uygulamasının çapraz olarak kullanılmasını sağlayacak özellikleri yayınlayabilir.