Facebook, uzun süredir üzerinde çalıştığı mobil uygulamada karanlık mod özelliğini nihayet yayınlamaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra koronavirüs takip özelliği ve sessiz mod da yayınlanacak. Sessiz mod daha önce iOS için nisan ayında yayınlanmıştı.

Facebook'un ana uygulaması haricindeki Facebook Lite, Messenger ve Instagram gibi uygulamalarının yanı sıra masaüstü uygulamasının da karanlık mod özelliğine sahip olduğunu biliyoruz. Bildiğimiz diğer bir şey de, Facebook'un Android uygulaması için karanlık mod özelliğini uzunca bir süredir geliştirdiği. 9to5Google'da yer alan habere bakılırsa Android'deki Facebook uygulaması için nihayet karanlık mod özelliğine sahip olacağız. Karanlık modun yanı sıra başka yeni özellikler de yayınlanmaya hazır.

Mobil uygulamadaki karanlık modun renk düzeninin, masaüstü uygulamasındaki renk düzenine benzediği görülüyor: Koyu gri bir arka plan ve uygulama boyunca görülen mavi vurgular. Yeni uyarlamanın Android 10'un sistem çapındaki karanlık moduna da uyum gösteriyor. Bunun yanı sıra uygulamanın içinde de karanlık modu manuel olarak kontrol edebiliyorsunuz. Yeni moddan ekran görüntüleri, özelliğin artık son aşamasına geldiğini gösteriyor.

Koronavirüs takip özelliği de geliyor

Facebook, karanlık modun yanı sıra uygulamasına koronavirüs takip özelliği de ekliyor. Bu takip özelliği, sizin bölgenizdeki koronavirüs vaka sayısını takip ederek size bildiriyor. Takipçi, verileri üç haftaya kadar gösteriyor. Sayfanın başında da dünya çapında doğrulanmış vaka sayısını görebiliyorsunuz.

Bu iki özelliğin yanı sıra, Facebook'un bir diğer yeni özelliği de sessiz mod. Şu anda iOS Facebook uygulamasında bulunan bu sessiz mod sayesinde anlık bildirimleri ve bildirim noktalarını sessize alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra, 'Scheduled Quiet mode' (Programlanmış Sessiz Mod) ile birlikte Sessiz Mod için bir rutin belirleme seçeneğiniz de mevcut olacak.

Facebook, nisan ayında sessiz mod özelliğini iOS için yayınlarken Android için de haziran ayına işaret etmişti. Görünüşe bakılırsa sosyal medya devi sözünde duracak. Bununla birlikte, Facebook'un karanlık mod ve diğer iki özelliği daha geniş bir şekilde yayınlayacağına ilişkin planlarını açıklamasını beklemek zorundayız.