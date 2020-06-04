Facebook, Devlet Kontrollü İçerikleri Etiketlemeye Başladı

Sosyal medya devi Facebook, planlanan ancak bir süredir bekletilen yeni bir uygulamaya bugünden itibaren geçeceğinin haberini verdi. Dev şirket, bundan böyle devlet kontrolünde olan içerikleri etiketleyecek.

Facebook, yaklaşık 8 ay önce devlet kontrollü içerikleri etiketlemeye başlayacağını duyurmuş ancak henüz uygulamaya geçmemişti. Dev şirket, bugün yaptığı bir açıklamayla nihayet bu etiket sistemini kullanmaya başlayacağını söyledi. Facebook tarafından aktarılan bilgiye göre bugünden itibaren tamamen ya da kısmen hükûmetlerin kontrolü altında olan medya kuruluşları etiketlenecek. Böylece kullanıcılar bu durumdan haberdar olabilecek.

Etiketler; Reklam Kitaplığı ve Sayfalar gibi birkaç farklı alanda görünür olacak. Buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan kullanıcılar Haber Akışı kısmındaki yayınlarda bu etiketleri görebilecek. Facebook, ayrıca devletler tarafından kontrol edilen medya kuruluşlarından gelen reklamları da etiketlemeyi planladığını duyurdu.

Reklamlar da etiketlenmeye başlanacak:

Facebook 2020’de gerçekleşecek ABD seçimlerinin şeffaf şekilde meydana gelmesi için daha önce de birkaç uygulama yapacağını açıklamıştı. En son gelen devlet kontrollü medyadan yapılan reklamların etiketlenmesi planının da bu yüzden konuşulduğu söylendi. Şirketin bir medya kuruluşunun devlet kontrolünde olup olmadığını kontrol etmek için 65’ten fazla uzmanla çalıştığı belirtiliyor. Bu uzmanlar arasında medya, yönetim ve insan hakları uzmanları olduğu bildiriliyor.

Aktarılana göre şirket, bu etiketi koyabilmek için pek çok durumu değerlendirme altına alıyor ve bu sırada söz konusu kurumların bağımsızlığını korumak amacıyla herhangi bir tedbirlerinin olup olmadığını da göz önünde bulundurmayı ihmal etmiyor. Tüm bunlara ek olarak Facebook, bu etiketlemenin neden beklenenden daha uzun sürdüğüyle ilgili bir açıklama yapmış değil.

Facebook, soruları yanıtsız bıraksa da etiketlemenin gecikmesinin arkasında farklı medya kuruluşlarının bağlı bulundukları devletlere olan mesafesinin olduğu konuşuluyor. Rusya’nın RT ve Çin’in Xinhua medya kuruluşları, devlet propagandasında etkili olurken İngiltere’nin BBC ve Kanada’nın CBC kuruluşlarınınsa kendi hükûmetlerine biraz daha mesafeli durduğu biliniyor. Yeni uygulamanın gerekçeleri kadar kullanıcılar tarafından alacağı tepkiler de merak ediliyor.