Facebook’un FACEBOOK Logosu Aslında Ne Anlama Geliyor?

Büyük harflerle yazılmış, özel bir tipografi ve yuvarlatılmış köşeler kullanılarak tasarlanan logo, Facebook ve iştiraklerinin kurumsal çatı logosu olarak kullanılıyor. Bu çatı logo, şirketi ve uygulamalarını birbirinden ayırt etmek ve de dünyaca ünlü uygulamaların Facebook'a ait olduğunu henüz bilmeyenlere özellikle duyurmak için dizayn edilmiş.

Facebook, dünyadaki milyarlarca insan tarafından kullanılan dünyanın en büyük sosyal medya platformundan biri ama buna rağmen başındaki belalar hiç eksik olmuyor. Hatırlarsanız Facebook Kasım 2019’un başında yeni logo tasarımı ile sosyal medyada alay konusu olmuştu. Aslında Facebook, şirketi ve uygulamalarını birbirinden ayırt etmek için tüm ürün ve hizmetleri bir araya topladığı çatı bir logo oluşturdu. 35 yaşındaki milyarder Facebook'un kurucusu Mark Zuckerbeg’in "Yeni Şirket Logosu" olarak tanıttığı ve kimine göre çok farklı gelmeyen logoda, sadece büyük harfler kullanıldı. Logo Facebook'un sahip olduğu diğer ürünler Messenger, Instagram ve WhatsApp'ın kurumsal renkleri arasında da geçiş yapar nitetikte tasarlandı.

Eğer dikkat ettiyseniz, Instagram ve WhatsApp yeni FACEBOOK markasını artık uygulama içinde barındırıyor. Büyük harflerle yazılmış yeni kurumsal logo, özel tipografi ve yuvarlatılmış köşeler kullanılarak tasarlanmış. Kurumsal logo aynı zamanda temsil ettiği uygulama ve hizmete bağlı olarak farklı renklerde de görünüyor. Örnek verecek olursak logo, WhatsApp’ta yeşil, Instagram’da ise aşağıdaki gibi sosyal medya platformunun geçiş renklerinden yararlanılmış.

Facebook'un yeni logosu ne anlama geliyor?

Bunu en iyi Facebook CMO'su Antonio Lucio yeni logo ile ilgili yaptığı açıklamada anlayabiliyoruz. Lucio, "İnsanlar kullandıkları ürünlerin hangi şirketin yaptığını bilmeli. Yıllar önce Facebook'un bir parçası olmaya başlayan ürün ve hizmetler hakkında daha net olmaya başladık.” diyor.

Kimi kullanıcılar, Facebook’un geçtiğimiz senelerde çizdiği kötü imajı, asla vazgeçemediğimiz uygulamaları da bünyesinde barındırdığını bizlere hatırlatarak, bir nebze de olsa kırdığını savunuyor. Kimileri de Facebook'un bu yeni logo ile adeta bağırdığını ifade ederek, şirketin platformundaki problemleri çözmek yerine marka imajını yenilemeye odaklanmasını eleştiriyor.

Facebook son zamanlarda çeşitli konularda eleştirilere maruz kaldı. Birkaçını siz de duymuş olabilirsiniz. Bunların arasında; genel seçimler sırasındaki haksız rekabete sebebiyet verme,Cambridge Analytica platformdaki çocuk istismarının durdurulamaması,çeşitli veri skandalları, davalar ve cezalar bulunuyor. Sıkça gündeme gelen FACEBOOK, marka yenilemeye de gitse, ABD Senatörü Elizabeth Warren gibi isimlerin radarından hiçbir zaman çıkmayacak. Warren, büyük teknoloji devleri FACEBOOK, Amazon ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerin gelecekteki haksız rekabeti önlemek için daha sıkı düzenlemelerle denetlenmesini savunuyor.

Facebook’a çok yüklenilse de diğer birçok büyük şirket geçmişte yeniden markalaşmayı denedi. Bu ihtiyacın sebebi zaman zaman yaşanan prestij kaybı, zaman zaman da markanın yılların üzerinde biriktirdiği tozu atıp çağı yakalama arzusu oldu. Peki, yeniden markalaşmak her zaman işe yarar mı?

Yüzeysel bir markalaşma bile şirketin kültürünü yeniden incelemek için iyi bir fırsattır, böylece şirket kendini daha doğru ifade edebilme şansı yakalar. FACEBOOK’ta amiral gemisi Facebook’a pek dokunmadan kendi hamlesini yapıyor. Sonuçta, devam eden sıkıntılara rağmen FACEBOOK güçlü bir şekilde kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor ve henüz farkında olmayan kullanıcılara Instagram ve WhatsApp’ın kendi ürünleri arasında olduğunu, yani FACEBOOK şirketi çatısı altında olduğunu hatırlatıyor. Tüm bu hamleler de çapraz üyelikleri tetikliyor, ve günün sonunda ne olursa olsun kazanan yine milyarder Mark Zuckerbeg oluyor.