Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi diğer ürünlerini ana Facebook uygulamasından ayırmak için kurumsal logosunu değiştiriyor.

Facebook, dünyadaki milyarlarca insan tarafından kullanılan dünyanın en büyük sosyal medya platformu. Geçtiğimiz yıllarda Facebook, bu büyük başarasını Instagram ve WhatsApp’ı bünyesine dâhil ederek daha da yukarılara taşıdı.

Facebook; Instagram ve WhatsApp’ın kendi ürünleri olduğunu kullanıcılarına daha çok belli etmek ve şirket imajını üst seviyelere çekmek için ise geçtiğimiz haftalarda bu platformların isimlerini Facebook’tan Instagram ve Facebook’tan WhatsApp şeklinde güncellemişti. Şirket şimdi bu uygulamaları Facebook’un ana uygulamasından ayrılması için yeni logolar tasarlıyor.

İşte yeni Facebook kurumsal logosu:

Facebook pazarlama şefi Antonio Lucio, şirketin blogunda yaptığı paylaşımda “Facebook şirketimizi, Facebook’tan gelen ürünler konusunda daha net olmak için yeniliyoruz. Yeni şirket logosunu tanıtıyoruz ve Facebook’un daha da ayırt edilmesini sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Lucio, bu yeni logonun sadece Facebook’un kurumsal logusu olduğunu; WhatsApp ve Instagram’ın kurumsal sahibi olduklarını temsil etmek için kullanılacağını belirtti. Yeni logo; WhatsApp için yeşil, Instagram için mor ve turuncu renk tonu gibi farklı renklerde tasarlanmış durumda.

Yeni logonun WhatsApp’ta ve Instagram'da görünümü:

Yeni logo, çeşitli platformlarda daha belirgin hâlde olacak. Lucio, “İnsanlar, hangi şirketleri tercih ettiklerini ve o şirketlerin hizmetlerini iyi bilmeli. Bu logo değişikliği, sahiplik yapımızı; kitleleri birbirine bağlamak, paylaşmak, topluluk oluşturmak ve büyütmek için hizmetlerimizi kullanan insanlara ve işletmelere daha iyi iletmenin bir yoludur” açıklamasında bulundu.

Yeni logonun önümüzdeki günlerde Facebook’un sahibi olduğu çeşitli hizmetlere ve ürünlere eklenmesi bekleniyor.