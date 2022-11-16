Facebook, profillerdeki din, siyasi görüş, cinsel yönelim ve adres bilgilerinin yer aldığı bölümleri kaldıracak. Neden yapıldığı bilinmeyen bu değişiklik, 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Meta çatısı altında faaliyet gösteren Facebook, milyarlarca kullanıcısıyla hâlen dünyanın en popüler platformlarından biri konumunda. Bu nedenle de de birçok yenilik uygulamaya sürekli olarak ekleniyor. Şimdi de dev platformun kullanıcıların profillerinde bazı değişikliklere gideceği ortaya çıktı.

Sosyal medya uygulamaları hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan Matt Navarra ve medya devi Business Insider’ın haberine göre Facebook, kullanıcıların artık profillerinde bazı kişisel bilgileri paylaşmasını istemeyecek. Bu, daha önce görebildiğimiz bilgilerin artık hesaplarda karşımıza çıkmayacağı anlamına geliyor.

Facebook, profillerdeki dini ve siyasi görüş, cinsel yönelim ve adres kısımlarını kaldırıyor

Gelen bilgilere göre ABD merkezli platform, kullanıcıların profillerinde yer alan ‘Dini Görüş’ kısmının yanı sıra cinsel yönelimleri belirtmek için kullanılan ‘İlgi duyduklarım’ bölümünü de platformdan kaldırma kararı aldı.

Business Insider’a konuşan bir şirket sözcüsü de bu gelişmeyi doğruladı. Bu iki bölümün dışında ‘Siyasi Görüş’ ve ‘Adres’ kısımlarının da artık Facebook profillerinde yer almayacağı, diğer kişisel bilgilerin ise kalmaya devam edeceği belirtildi. Popüler sosyal medya platformu neden bu tarz bir karar aldığını açıklamazken, değişikliklerin 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ekledi