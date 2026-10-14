Herkes Kendi Android Uygulamasını Yapabilecek: Google Play'den Yeni Özellik!

Google Play, kullanıcıların yapay zekâ yardımıyla geliştirdikleri kişisel Android uygulamalarını bir geliştirici hesabı açmadan kendi telefonlarında çalıştırmasına imkân tanıyor.

Kendi uygulamanızı yapmak istiyorsunuz ama kodlama bilmiyorsunuz; üstelik öğrenmekle uğraşmak da istemiyorsunuz. Yapay zekâ çoktandır kodlama bilmeyenlerin de uygulama geliştirmesinin önünü açtı. Artık fikirden çalışan bir uygulamaya uzanan yol eskisi kadar çetrefilli değil. Google'ın yeni özelliğiyle bu yolu bir adım daha kısaltmak mümkün: Uygulamanızı yapıyor, telefonunuzda çalıştırıyor ve üstelik onu herkese açık şekilde yayımlamak zorunda kalmıyorsunuz.

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Bunun için Google AI Studio üzerinden vibe coding yönteminden yararlanmanız mümkün. Vibe coding, geliştirmek istediğiniz uygulamayı doğal dille tarif ettiğiniz ve kodun büyük bölümünü yapay zekânın oluşturduğu bir yaklaşım. Örneğin günlük işlerinizi düzenleyecek basit bir araç ya da size özel bir yardımcı hazırlayabilirsiniz. Google Play ise bu uygulamayı kendi cihazınızda çalıştırmanız için bir yol sunuyor.

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Geliştirici hesabı açmanız gerekmiyor

Yeni özelliğin en önemli kolaylığı, profesyonel bir geliştirici hesabına ihtiyaç duymaması. Standart Google hesabınızla Google AI Studio'da oluşturduğunuz kişisel Android uygulamasını Google Play üzerinden kendi cihazınızda çalıştırabiliyorsunuz.

Bu uygulamalar, Google Play'in herkese açık arama sonuçlarında ve uygulama listelerinde görünmüyor. Yani geliştirdiğiniz araç yalnızca sizin kullanımınıza yönelik kalıyor; onu herkesin indirebileceği bir uygulama olarak yayımlamak zorunda değilsiniz. Bununla birlikte uygulamaların Google Play politikalarına uyması gerekiyor.

Özellik, 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılar için ABD'nin de aralarında bulunduğu belirli pazarlarda kademeli olarak kullanıma sunuluyor.

Uygulamalarınızı arkadaşlarınızla da paylaşabileceksiniz

Google'ın planları kişisel kullanımla sınırlı değil. Şirket, önümüzdeki aylarda kullanıcıların hazırladıkları uygulamaları aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaşabilmesini de sağlamayı planlıyor.

Böylece yalnızca kendi ihtiyaçlarınıza yönelik bir uygulama geliştirmekle kalmayıp yakın çevrenizin de kullanabileceği araçlar hazırlayabileceksiniz. Uygulamanızı daha sonra herkese açmak isterseniz profesyonel bir geliştirici hesabına geçmeniz ve Google Play'in standart güvenlik incelemeleriyle kalite koşullarını karşılamanız gerekecek.

Şimdilik özellik, kişisel uygulamaları oluşturup kendi telefonunda kullanmak isteyenlere odaklanıyor. Google'ın duyurusuna göre yakın çevreyle paylaşım ise sonraki aşamalarda gelecek.