Facebook'ta Türkiye'de çok sevilen arabalar arasında yer alan Honda Civic'in öznesi olduğu yeni bir dolandırıcılık olayı patlak verdi. Honda Türkiye ile hiçbir bağı olmayan bir sayfa, iddiasına göre çekiliş ile 300 adet Honda Civic hediye edecekti. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi olayın ardında farklı gerçekler ortaya çıktı.

Gün geçmiyor ki dünyanın en popüler sosyal ağları arasında yer alan Facebook'ta garip bir olay yaşanmasın. Başlatılan bir çekilişe göre Honda, ufak tefek hasarları nedeniyle satamadığı 300 adet Civic'i Facebook'taki bir çekiliş ile insanlara dağıtacaktı. Honda ile herhangi bir resmi bağı olmayan sayfanın çekiliş duyurusuna inanan kullanıcılar, ne yazık ki çekiliş gönderisine 120 binden fazla yorum yapmış durumdalar.

Çekilişi paylaşan hesap 'Honda Türkiye' gibi resmi sayfayı taklit eden bir isimden ziyade bir Honda Civic hayran sayfasını andıran bir isme sahipti ve kendini 'pazarlama ajansı' olarak tanımlıyordu. 29 Haziran 2022 tarihinde kurulan sayfa, ilk aşamada "ꓪalmart Fans" ismine sahipti. 8 Aralık 2022'de ismini bir Honda Civic hayran sayfası gibi görünecek şekilde değiştirmişti. 300 adet Honda Civic'in hediye edileceği iddiası, sayfada hem İngilizce hem Türkçe olarak paylaşılıyordu.

İşte Honda Civic hediye edileceği söylenen gönderi:

"Küçük çizikler ve küçük hasar nedeniyle satılamayan 300 Araba Civic Araba bağışlayacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, tüm Arabalar iyi durumda, bu yüzden "Bitti" yazan birine rastgele göndereceğiz."

Aslına bakacak olursak çekiliş duyurusunda kullanılan Türkçedeki yazım hataları dahi çekilişin resmiyetini sorgulatacak seviyedeydi. "Araba" kelimesinin ısrarla büyük harfle başlaması ve devrik cümleler, gönderiyi paylaşan kişinin Türk olmayabileceğini bile düşündürüyor.

Katılımcıların dikkatli olması gereken asıl nokta: Kayıt formu

Honda Türkiye'den konuyla ilgili açıklama gecikmedi!

Sayfa ve 300 hediye araba çekilişi ile ilgili araştırma yapan teyit.org, tahmin edebileceğiniz üzere şaşırtmayan sonuçlara ulaştı. Teyit'in açıklamasında tam olarak şu ifadelere yer veriliyordu:

"Teyit'in bilgi almak için ulaştığı Honda Türkiye yetkileri de bahsi geçen sayfanın Honda Türkiye ile resmi bir bağlantısı olmadığını ve böyle bir çekilişin bulunmadığını söyledi."

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Facebook'ta yer alan sayfa bilgileri, sayfanın Honda Türkiye ile bağının olmadığını adeta bağırıyor. Elbette ki pek çok kişi, bir çekilişe katılırken çekilişi düzenleyen kişi ya da kurumu baştan aşağı araştırmıyor. Siz yine de internette gördüğünüz ve kaynağını bilmediğiniz bir bağlantıya tıklamadan önce iki kere düşünün ve güvenliğinden mutlaka emin olun.